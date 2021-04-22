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盧秀燕今施政報告 台中改變ing細數5大幸福蛻變

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今作施政總報告，為市民帶來五大蛻變。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今作施政總報告，為市民帶來五大蛻變。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今在市議會進行施政總報告，盧秀燕表示，市府推動各項政策，從財政、建設、經濟、環境及社福五大面向帶來蛻變；試營運中的捷運綠線25日正式通車、大智路打通，公托公幼設施及親子館持續增加，持續建設台中。

台中市議會今日召開第3屆第5次定期會，盧秀燕作施政總報告，她指出，面臨新冠肺炎在國際蔓延、中央開放萊豬進口等挑戰不鬆懈，市府努力做好防疫及把關食安；面對嚴峻水情，中央「供5停2」分區限水，市府積極協尋水源，協助度過缺水危機。

盧秀燕說，台中帶來五大幸福蛻變。在健全財政方面，她2018年底上任時，台中市財政狀況是六都最差，在市府團隊開源節流和調度下，台中可舉債空間從88億元，大幅提升為今年的200億元。

盧秀燕強調「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，包括延宕20年的大台中國際會展中心、多次流標的台中綠美圖均開工；台中巨蛋競圖已完成正進行設計，預計1年後招標開工；許多人視為不可能任務的大智路打通也在去年8月通車；另台中捷運綠線將於4月25日正式通車，捷運藍線綜合規劃作業已完成並提報中央，台中機場捷運今年4月已將可行性研究報告提送交通部審議。

盧秀燕說，她上任至今，企業在台中投資總額達7548億元，中央投資台灣三大方案，截至目前共177家企業在台中投資，創造1萬6220個就業機會；另三井台中港二期與東區LaLaport去年動土，兩案投資共150億元、麗寶二期投資30億元、勤美之森投資120億元等，各界對台中經濟有信心。

市民最在意空氣品質，台中空品PM2.5平均排放濃度由2018年18.8微克，逐年降低至去年15.4微克，接近國家空氣品質標準15微克。另推動「美樂地計畫」打造共融公園及陽光公廁，預計4年內會完成200座共融友善公園。

市府推動「公托公幼倍增計畫」廣設親子館，兩年多公托設施由5處增至14處、公幼增班量由90班提升至221班，親子館則由4處增至11處，預計明年將達到50處公托、270班公幼及17間親子館，搭配目前6048戶的「台中宜居好宅」，全方位減輕年輕人生活負擔。

盧秀燕 台中捷運 親子

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