永和山水庫幾乎見底 動用抽水機供水

供應苗栗和新竹民生用水的永和山水庫，有效蓄水率僅存5.6%，逼近呆水位，水庫已無法自動出水，每天必須要動用抽水機把水抽出來，供給自來水廠使用，預估只能再撐到5月底。

永和山水庫水利人員今天指出，水庫目前蓄水率約5.6%、有效蓄水量僅存167.76萬噸，水位接近呆水位，也就是低於取水口位置，水庫無法自動出水，須在水面上架設浮筒並調度抽水機等設備，以抽水方式供給自水廠使用，而這項工作從4月初已開始啟動，緊急租用抽水機組，透過抽水方式，補足每日約4萬餘噸供水。

永和山水庫供水區域包括苗栗縣竹南和頭份地區，已實施「供5停2」限水措施，水利人員預估，若再不下雨，恐怕只能撐到5月底。

有民眾上午從新竹前往永和山水庫，看到水庫乾涸的情況，與以往正常水位相比，直呼是天壤之別，根本「沒水了、到底了」，擔心老天爺再不降雨，整個水庫真的要乾掉，將面臨停水的窘境，每天吃喝拉撒都會成為問題。

苗栗縣政府水利處指出，目前除加速調配後龍溪伏流水提供自來水公司使用外，在頭份、竹南及苗栗地區都積極在加設淨水機組增加供水能量，期盼梅雨季早日來臨，解除百年罕見的旱象危機。