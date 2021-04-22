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桃園市復旦國小旁陸橋要拆？地方盼再評估和提交通對策
桃園市平鎮區復旦國小旁人行陸橋使用30多年，市政府接到地方反映希望拆除陸橋。舒翠玲議員接到消息，認為雖然陸橋使用率不高，但是在學生上學、放學交通尖峰時段依然有守護小朋友安全的作用，因此要求養工處和交通局仔細評估陸橋的功能是否真的能夠被其他方式取代，如果真的要拆除，也應該提出交通對策確保學童安全。
舒翠玲今天上午指出，復旦國小旁的人行陸橋在環南路、廣平街口，跨越20多公尺寬的環南路，已默默守護鄰近國小孩童上下學行走的安全30餘年了，環南路車流量大車速快，貿然拆除陸橋恐怕對學童過馬路的安全有所影響，日前邀集養工、交通單位和區公所會勘，建議養工處再多方蒐集相關數據，交通局也要提出對策，如果真的非拆陸橋不可，要有好的交通安全措施，審慎評估該陸橋是否需要拆除。
民眾指出陸橋使用率確實不高，從復旦國小這邊過環南路，屬於文化國小的學區，因此復旦國小利用陸橋的學生不多，不過還是有其他學校學生或大人走陸橋過馬路，畢竟上學放學時間也是交通尖峰時段，沒有陸橋的話最好是透過紅綠燈加強管制，兩校的志工也會幫忙維護學生安全。
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