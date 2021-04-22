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竹縣將投入4.6億元 改善12處道路人行環境

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道，將改善舊有人行道鋪面等。記者陳斯穎／攝影
竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道，將改善舊有人行道鋪面等。記者陳斯穎／攝影

為提供民眾優質的道路環境，新竹縣政府積極爭取內政部營建署「提升道路品質計畫2.0」第一次競爭型補助計畫，其中有12件改善工程近日獲審議核定，總經費達4億6千餘萬元範圍涵蓋10個鄉鎮市，完工後可提升道路環境品質，讓用路人使用更安全。

新竹縣長楊文科表示，這次改善工程涵蓋10個鄉鎮市，都是與鄉親最息息相關的道路環境，如竹北市興隆路右側，目前已是竹北市民最喜歡前往運動休憩的地方，舊有的人行道鋪面、無障礙坡道、道路鋪面、夜間照明等等都破損、不敷使用，縣府團隊將用最快速度施工改善。

縣府工務處指出，此次獲得補助的改善工程，內容包括道路鋪面改善、人行步道鋪面更新、增加人行道寬度，以及重要道路節點路口改善等，12件工程核定總經費為4億6千餘萬元，中央補助3億7千餘萬元，地方各工程主辦單位自籌8千3百餘萬元。

12件改善工程中，人行道改善包括竹北市興隆路右側(自強南路至東興路一段)環境改善工程、文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程、竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程一、二期，以及新竹縣通學環境改善計畫。

另外，道路改善包括湖口鄉市區道路服務品質提升改善計畫、北埔鄉市區道路共同管(線)溝整合與建置計畫—中山路及中正路等7條道路、尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程、橫山鄉村里聯絡道提升道路品質改善工程、五峰鄉茅圃部落聯絡道路改善計畫、寶山鄉深井一路、深井二路、新珊二路道路養護整建計畫，以及關西鎮共通管溝整合與建置工程與竹北市豆子埔溪人本綠廊串連工程。

人行道 北市 新竹

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