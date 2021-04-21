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桃園市府聯手周邊超商推循環杯 刷手機即可租借

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園領先全台推出循環杯，與超商一同聯手減塑，桃園市府大樓園區全家超商、周邊2間統一超商門市，主動提供重複性使用性容器「循環杯」供消費者使用。記者陳夢茹／攝影
桃園領先全台推出循環杯，與超商一同聯手減塑，桃園市府大樓園區全家超商、周邊2間統一超商門市，主動提供重複性使用性容器「循環杯」供消費者使用。記者陳夢茹／攝影

桃園領先全台推出循環杯，與超商一同聯手減塑，桃園市府大樓園區全家超商、周邊2間統一超商門市，主動提供重複性使用性容器「循環杯」供消費者使用。市長鄭文燦表示，消費者只要用手機填寫借還程序即可使用，希望3個月內可擴充到周邊10間門市，並輔導市府店成為全國第1個零拋棄飲料杯示範超商。

鄭文燦說，4大超商1年總共要用掉4億5千萬個拋棄式飲料杯，而桃園市府店1天會用掉500個拋棄式飲料杯，推出循環杯希望可以帶起潮流，讓民眾養成好習慣，逐步減少拋棄式紙杯、塑膠杯使用量。

鄭文燦表示，循環杯的材質符合國家食品容器規定，洗淨殺菌也有達到衛福部公告餐具清洗良好作業指引及檢測合格責任保險保證，配送全程密封零接觸等，要消費者安心使用。

「希望3個月內擴充10個門市，輔導市府店成為全國第1個零拋棄飲料杯示範超商！」鄭文燦指出，未來還希望能修訂低碳綠色城市自治條例，將連鎖飲料店超商等使用大量一次性拋棄容器商店納入地方自治法令，規範須主動提供循環杯。

全家超商說，全家桃園市府店打造全台首間「循環容器示範超商」，不僅響應桃園市循環杯計畫，更規畫要導入可100%分解的竹纖維循環餐盒，希望透過循環杯、循環餐盒等環保容器新選擇，邀請消費者用最便利快速的方式響應環保。

環保局說明，桃園循環杯2.0租借模式，免押金，先以杯身為主，目前先在市府大樓1樓及府前2個超商門市推廣試用，並提供共500張續杯扣抵10元優惠卷，邀請消費者在購買飲料時大聲說出「循環杯」，或「環保杯」。

租借方式為手機先加入好盒器line好友，點選循環杯桃園，點選借或還或借還選項，然後在櫃檯掃描嗶一聲即完成或是直接到店內歸還箱，未來只要設有租借系統門市店舖都可以還杯，且為讓消費者體驗循環杯，超商配合環保局計畫，仍會優惠3元。

桃園領先全台推出循環杯，與超商一同聯手減塑，桃園市府大樓園區全家超商、周邊2間統一超商門市，主動提供重複性使用性容器「循環杯」供消費者使用。記者陳夢茹／攝影
桃園領先全台推出循環杯，與超商一同聯手減塑，桃園市府大樓園區全家超商、周邊2間統一超商門市，主動提供重複性使用性容器「循環杯」供消費者使用。記者陳夢茹／攝影

超商 鄭文燦

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