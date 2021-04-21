5年深入苗縣各村里1426場 行動式老人文康巡廻車展現機動性

苗栗縣政府老人文康休閒巡廻專車5年來深入縣內各村里，迄今已巡迴達1426場次，上午專車到三義鄉勝興村大圳面土地公廟辦活動，提供銀髮鄉親卡拉OK歡唱，會場同時安排老人共餐．中醫義診等服務，縣長徐耀昌專程前來與長輩一同歡唱，他強調全縣已有181個關懷據點，未來將朝200個目標邁進。

苗栗縣政府社會處指出，老人文康休閒巡廻專車由3.5噸廂型貨車改裝，具多功能用途，行動力、機動性十足，車上配有卡拉OK音響 、書報雜誌、血壓計、咖啡機等娛樂及健康照護設備，可深入社區在長輩聚集的公園或廟口免費提供健康諮詢、生活照顧、休閒文康等多項服務。

社會處表示，縣內戶政單位統計，苗栗老年人口至3月底已達9萬3776人，佔全縣總人口數17.31％，老人照顧問題更是當務之急，行動式老人文康休閒巡廻車提供的服務讓交通不便、資訊不足的偏遠地區長輩可就近取得相關訊息，並了解縣府施政重點，從2017年至今年3月共辦理1426場，每場約30多名長輩參與，總計已有4萬8250人見證老人文康休閒巡廻專車的行動力；尤其疫情期間，去年8月起巡廻車行程更以偏遠村里為主，希望能送愛到偏鄉，協助長輩就近接受服務。