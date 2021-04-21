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5年深入苗縣各村里1426場 行動式老人文康巡廻車展現機動性

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
行動式老人文康休閒巡廻車近5年來已巡迴縣內各村里達1426場次。記者胡蓬生／攝影
行動式老人文康休閒巡廻車近5年來已巡迴縣內各村里達1426場次。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府老人文康休閒巡廻專車5年來深入縣內各村里，迄今已巡迴達1426場次，上午專車到三義鄉勝興村大圳面土地公廟辦活動，提供銀髮鄉親卡拉OK歡唱，會場同時安排老人共餐．中醫義診等服務，縣長徐耀昌專程前來與長輩一同歡唱，他強調全縣已有181個關懷據點，未來將朝200個目標邁進。

苗栗縣政府社會處指出，老人文康休閒巡廻專車由3.5噸廂型貨車改裝，具多功能用途，行動力、機動性十足，車上配有卡拉OK音響 、書報雜誌、血壓計、咖啡機等娛樂及健康照護設備，可深入社區在長輩聚集的公園或廟口免費提供健康諮詢、生活照顧、休閒文康等多項服務。

社會處表示，縣內戶政單位統計，苗栗老年人口至3月底已達9萬3776人，佔全縣總人口數17.31％，老人照顧問題更是當務之急，行動式老人文康休閒巡廻車提供的服務讓交通不便、資訊不足的偏遠地區長輩可就近取得相關訊息，並了解縣府施政重點，從2017年至今年3月共辦理1426場，每場約30多名長輩參與，總計已有4萬8250人見證老人文康休閒巡廻專車的行動力；尤其疫情期間，去年8月起巡廻車行程更以偏遠村里為主，希望能送愛到偏鄉，協助長輩就近接受服務。

徐耀昌為讓鄉親了解老人文康休閒巡廻車在社區照顧服務中扮演的角色，並能善加利用，上午在大圳面土地公廟宣導文康休閒巡廻車的服務項目和特色，並與鄉親歡唱「客家本色」；徐耀昌指出，全縣已設置181個關懷據點，且朝向成立200個據點的目標邁進，希望各據點都能在中午供餐，讓年輕人可安心工作，老人家在據點開心參與動、靜態活動，延緩老化並快樂健康生活。

苗栗縣老人文康休閒巡廻專車5年來深入縣內各村里，迄今已巡迴達1426場次，上午專車到三義鄉勝興村大圳面土地公廟辦活動，縣長徐耀昌也到場與鄉親歡唱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣老人文康休閒巡廻專車5年來深入縣內各村里，迄今已巡迴達1426場次，上午專車到三義鄉勝興村大圳面土地公廟辦活動，縣長徐耀昌也到場與鄉親歡唱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣老人文康休閒巡廻專車5年來深入縣內各村里，迄今已巡迴達1426場次，上午專車到三義鄉勝興村大圳面土地公廟辦活動，縣長徐耀昌也到場與鄉親歡唱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣老人文康休閒巡廻專車5年來深入縣內各村里，迄今已巡迴達1426場次，上午專車到三義鄉勝興村大圳面土地公廟辦活動，縣長徐耀昌也到場與鄉親歡唱。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 苗栗縣 土地公

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