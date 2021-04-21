薑母島居民改走陸路有譜 立委協調桃市府中央速開路

枯水期，台灣各水庫地面臨乾旱水位直直落，桃園市大溪區薑母島住民不能繼續依賴舢舨進出，甚至在島劃SOS對外求援。立法委員趙正宇今天下午邀集市議員陳治文和中央、地方單位協調，大家獲共識在薑母島後山開闢道路，至少能行駛機車給年邁居民一條安全回家的路。

為能解決和維護薑母島居民對外陸路交通問題，趙正宇請道路主辦單位桃園市政府原住民行政局，能按先前市長鄭文燦指示專案辦理，估計21個工作天可以完成招標作業，再利用兩個月工作天發包儘快施工、完工。

石門水庫今天下午水位再下降至219.24公尺，有效蓄水量（率）4655.62萬噸（23.5%）。大溪區薑母島住戶對外水路交通因為水位不斷下降，居民表示，碼頭幾乎每天都露出新的淤泥灘地，要搭舢舨寸步難行難行，島後面的山路一樣崎嶇沒辦法騎機車，宛如困在孤島，讓人憂心如果長者即時需要就醫，該怎麼辦？薑母島目前約10戶、10多位居民，全靠年輕人走山路外出補給食品。

趙正宇表示，上周起里長、民眾向他陳情薑母島交通問題，他也特別去看過後山農路，的確窄又難行，有些路段連機車都難以進出，甚至沒有道路可連接到住家附近。

趙正宇指出，過去政府曾評估從阿姆坪搭橋到薑母島，但礙於環評及逾億元經費無法實行，為有效解決交通困難，從中央協調到地方，最後認為由桃園市政府在薑母島後山到復興區北橫三民路段之間，整合既有產業道路加上新闢道路，讓居民有一條安全的路可以進出。下午協調會議中，市議員陳治文和道路用地權責主管機關代班也認為可行，事涉北區水資源局、林務局等單位的土地，出席人員也都答應盡力配合。

桃園市長鄭文燦今天也在市府抗旱會議中，說明有關薑母島居民出入問題，認為在陸路方面，雖然要考量山坡地的開發須符合水土保持法，然而涉及該區交通中斷亟需緊急搶修，得以採簡易水保方式施作，並運用年度災害準備金900萬元，以混凝土鋪在既有路基上整地後直接加鋪，讓薑母島居民經由陸路抵達羅浮地區。

原民局長林日龍表示，薑母島居民改走陸路方案，總長約1100公尺，初估工期約50天。