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中壢殯葬園區成「空汙大戶」？里民控每天灰塵擦不完
桃園中壢區忠福里居民控訴，中壢殯葬園區成為「空汙大戶」，有時出門讓窗戶多留個縫隙，維持空氣流通，沒想到一回到家整個地板就覆蓋一層灰，每天擦拭都還是擦不乾淨，生活苦不堪言。桃市環保局回應，殯葬館不是公告的固定汙染源，但未來會考慮設置環保金爐集中式焚燒，並設置空氣汙染防制設備、申請環保署的空汙基金。
桃園市議員謝美英指出，中壢殯葬園區有2大空氣污染源，第一是火化時產生的灰煙，第二是紙錢焚燒，有不少當地里民反映，就算出門時門窗緊閉，返家還是會看到地板覆蓋著一層灰，更不用說打開窗戶汙染有多嚴重，但每次請來環保局監測，都說合乎排放標準，再不改善里民的居家生活品質如何提升？
忠福里里長謝光輝說，中壢殯葬園區附近有公家和私人殯儀館，全天候焚燒造成的空汙，讓許多里民都不堪其擾，他多年來向政府陳情，希望公家機關可以帶頭改善，私人業者就會跟進，但最後都沒有下文。
民政局中壢殯葬管理所表示，其實園區鄰近工業區和垃圾場，汙染源可能不只一個，但公家機關的焚化爐都有裝設空氣汙染防制設備。環保局表示，殯葬館不是公告的固定汙染源，每2年才會定期檢測戴奧辛，但未來會也會跟民政局研究如何減少燃燒紙錢和香火。
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