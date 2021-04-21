影／鐵道自行車Rail Bike串聯ibon 全台6000家可訂票

苗栗縣打造的舊山線鐵道自行車Rail Bike從前年7月正式營運以來，迄今已創下117萬人次搭乘的好成績，也為國內創造新的旅遊特色，但來體驗的遊客多，尤其連續假期一票難求，縣府委外營運業者祺峰公司為便利遊客規畫及安排行程，除了官網線上訂票，即日起串聯全省6000家統一超商ibon訂票系統，盼提供更快速訂票、取票的服務。

縣府及祺峰公司上午在尖豐公路7-11千晴門市旁舉辦Rail Bike串聯訂票系統記者會，向消費大眾宣布鐵道自行車增加超商ibon購票通路的好消息，縣長徐耀昌強調「國際慢城」三義鄉擁有豐富的舊山線資源，全台首創的鐵道自行車不僅好玩，更創造了低碳、環保、健康的新形態旅遊，加上開闊空間、清新空氣，更是新冠疫情期間的旅遊首選，目前正值桐花盛開，山林桐花飛雪，更是來苗栗賞景遊玩的好時節。

祺峰董事長游志勇表示，以往訂票都必須透過官網線上訂票 ，與ibon訂票系統串聯開放訂票，盼藉由超商快速訂票取票付款的便利性，吸引學生、年輕與無信用卡族群，讓訂票體驗鐵道自行車更便利，為響應觀光局2021自行車旅遊年，將加碼贈獎，透過ibon訂票的第120萬名搭乘者將贈送市價1萬6000元的伸縮腳踏車1台，持票根並可到縣內200多商家享優惠，還有機再抽伸縮腳踏車。