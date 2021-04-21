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石門水庫薑母島水路中斷 桃市府要斥資900萬搶通陸路

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
薑母島居民原有水路已無法使用，目前陸路為泥土路面，一般車輛難以通行。圖／原民局提供
薑母島居民原有水路已無法使用，目前陸路為泥土路面，一般車輛難以通行。圖／原民局提供

全台旱象嚴重，石門水庫蓄水量告急，當地居民日前在庫底畫出SOS字樣求救。桃園市長鄭文燦今天於市政會議裁示，表示，要斥資900萬開通1條長1100公尺的陸路，讓島內居民的聯外道路更加安全。

薑母島當地的水位已經低於設臨時碼頭的條件，鄭文燦指示由原民局專案搶通陸路，15日大溪及復興公所、原民局等單位，從復興區枕頭山入山勘查，全程往返3小時，將採用混凝土鋪設剛性路面，既有路基整地後直接加鋪，已請觀旅局、農業局等單位協助處理工程道路用地同意書。

薑母島居民原有水路已無法使用，目前陸路為泥土路面，一般車輛難以通行。大溪區復興里長邱焯勳說，目前裡面還有1、20位居民，有些人不願搬離老家，也有行動不便高齡98歲長者，民眾得知市府要搶通陸路都非常高興，畢竟缺水有可能成為常態，未來若再遇到乾旱期，能保障當地民眾的對外交通。

負責施工的原民局設施營造科長游博順說，勘查當天有和當地民眾溝通，民眾仍希望可以搭建1條直通到薑母島的橋樑，但是環評困難度高，目前市府已和北水局達成共識，除了搶通陸路外，水路方面會搭設浮板、浮筒橋等臨時便橋。

游博順指出，陸路部分會先請顧問公司到現場測量、規畫細部設計，預計行政程序能在1個月內完成，再來對外招標，不過他也坦言，這條陸路工程不好施作，但還是希望相關廠商能踴躍投標，決標後初估工期約50天可完工。

另外還有水路搶通方案，北水局將協助載運物資並提供浮台，並安排廠商挖土機清除碼頭淤泥，另外因架設永久性橋梁會涉及環境影響評估困難度高，因此改為鋪浮板、浮筒橋等臨時便橋方式搶通。

薑母島當地的水位已經低於設臨時碼頭的條件，鄭文燦指示由原民局專案搶通陸路，15日大溪及復興公所、原民局等單位，從復興區枕頭山入山勘查。圖／原民局提供
薑母島當地的水位已經低於設臨時碼頭的條件，鄭文燦指示由原民局專案搶通陸路，15日大溪及復興公所、原民局等單位，從復興區枕頭山入山勘查。圖／原民局提供
全台旱象嚴重，石門水庫蓄水量告急，當地居民日前在庫底畫出SOS字樣求救。圖／原民局提供
全台旱象嚴重，石門水庫蓄水量告急，當地居民日前在庫底畫出SOS字樣求救。圖／原民局提供

石門水庫 碼頭 鄭文燦

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