影／新竹市端午龍舟賽回來了 首度開放夜間練習

新竹市龍舟競賽去年因疫情停辦，隨疫情趨緩，加上各界殷殷企盼，市府決定於端午連假在南寮舊漁港復辦，即日起至5月10日受理網路報名，市府今天辦宣傳活動，歡迎各年齡層報名，祭出冠軍最高獎金6萬元，各方人馬摩拳擦掌，清大樂齡研究苑的「千歲團」也將3度挑戰。市府指出，為迎合竹科上班族需求，今年首度開放夜間練習。

市府今天特地選在龍舟賽所使用龍舟與船槳的製造地「萬昌造船廠」舉行宣傳活動，該萬昌造船廠是竹市唯一造船廠，迄今傳承到第5代，場內的造船景象令人嘆為觀止，市府今天也邀來虎林國小龍獅戰鼓隊暖場演出，為龍舟賽今年強勢回歸大力宣傳。

副市長沈慧虹說，去年碰上未知疫情決定停辦龍舟賽，還好防疫做得好，如今盼到端午連假即將到來，龍舟賽一定要復辦，「再悶下去會悶壞」，今年一樣分社會團體、機關學校、大專院校與高中學生、地球村（國際友人及社區團體）與女子組共5組，歡迎大家踴躍報名，屆時也順道來訪南寮各項設施，新竹漁港直銷中心也將於6月完工。

城銷處長顏章聖說，新竹市龍舟賽歷史悠久，今年邁入37屆，一樣在南寮舊漁港進行，當地雖為封閉水域，但可用閘門調解漲退潮水量，不用擔心旱災影響，另今年考量上班族選手平時無法練習，今年首度開放夜間練習，也有橫跨2個周末的練習時段。

新竹市端午龍舟競賽很受歡迎，往年最多曾受理93隊報名，今年復辦可能會破上百隊伍，除了傳統勁敵新竹市消防局、警察局，還有園區工程師、協會、學校及國外人士，更有平均年齡不到18歲的高中生隊伍及全員年齡總和超過千歲的「樂齡」隊伍。

清華大學教育推廣中心樂齡研究苑今年也組隊參加，全隊平均年齡達68歲，班長程鈺茹今年70歲，面對龍舟賽興致高昂，她說，今年第3次參加，大家平常都有體適能與肌力鍛鍊，不怕體能，但就怕太陽曝曬，會做好防曬措施，「志在參加啦」，希望透過團體活動凝聚感情，「就能忘記年齡」，隊中最高齡是80歲的鄭世芸也將參戰。