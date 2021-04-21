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金屬工廠遭抗議排放惡臭異味 居民拉白布條要求改善

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新埔鎮內立里居民今天到金屬工廠前抗議，指工廠排放惡臭氣味影響健康。記者巫鴻瑋／翻攝
新埔鎮內立里居民今天到金屬工廠前抗議，指工廠排放惡臭氣味影響健康。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣新埔鎮一間金屬科技公司今天上午遭居民拉白布條抗議，指工廠排放廢氣產生異味，導致附近民眾的健康都受到影響，科技公司對外表示生產過程都符合排放標準，但產生異味難免會再檢討，環保局則表示業者原物料製造超量將開罰10萬元。

遭居民指控排放廢氣產生異味的金屬科技公司，位在關埔路上，已多次被民眾檢舉有惡臭異味，甚至環保局也派員到場進行空氣監測，但都因為沒有測得金屬微粒或揮發性有機物超標，所以並未開罰。

據了解，這間金屬科技公司主要進行金屬加工製造，產品包含各類鋼材以及各類金屬零件、金屬管線，且產品出口多國，因此在台灣業界小有名氣，但因生產過程需將金屬原料熔融，過程中疑似產生揮發物，才會讓居民感受到異味。

內立社區發展協會理事長蔡榮富今天率20位附近居民到工廠前拉白布條抗議，居民表示長期工廠長期排放的臭味已經嚴重影響生活品質，還稱工廠都是趁晚上6、7點時偷排廢氣，讓居民連吃飯都吃不下，「北風一吹空氣中就都是塑膠味，居民幾乎都已經受不了了！」

金屬公司黃姓董事長今天也出面說明，並接過居民的抗議書，同時了解抗議居民訴求；公司表示，在製造過程中都盡量注意，但產生氣味可能難免會發生，不過也有讓環保局人員檢測，而且檢測結果也未違規超標，但會再改善避免影響居民。

環保局空汙科則表示，去年就已經到該工廠進行過3次檢測，但現場經儀器量測後金屬微粒、揮發性有機物都符合標準，不過居民目前訴求是要求工廠改善異味問題，但異味部分儀器無法量測，環保局將會再派員到工廠採集空氣樣本，交由實驗室聞臭師分析。

不過環保局也表示，因工廠在原物料製造上有超量情形，與許可證規定不符，因此將會先依空汙法進行裁罰10萬元，並要求工廠在23日前改正超量情形，後續空氣樣本採集結果出爐後，有超標就會依規定開罰。

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