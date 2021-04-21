中山市場老舊耐震度不足 頭份市公所委託規畫新市場

苗栗縣頭份市中山公有零售市場老舊，耐震度不足，計畫拆除重建一波三折，市公所今年爭取補助加自籌款，近600萬元規畫設計經費到位，計畫新蓋地上1樓、地上3樓新市場，融合現代感及客家元素，提供安全舒適的優質購物環境。

頭份市中山市場歷史40多年，建物、結構體老舊斑駁，局部氯離子含量偏高，鋼筋裸露銹蝕、漏水嚴重，尤其2樓區滲水致攤商進駐意願低落，地下1樓也長期閒置，市公所2005年委託台中市結構技師公會辦理建築物耐震能力詳細評估，結論為耐震能力不足，無法符合現行規範，市公所推動拆除重建。

市公所向經濟部爭取補助360萬餘元，公所自籌237萬多元，委由建築師事務所規畫設計中，規畫地下1樓設地下停車場，地上1樓生鮮類攤販區，2樓熟食乾貨類攤販區，3樓設立1個里民活動中心，市公所希望今年8月完成細部設計審查，俟拆除重建經費有著落，再進一步討論300多個攤商中繼安置，及興建期程。

市公所指出，原則及構想外觀融合現代化建築及地方客家元素，較具活潑及特色性，並注意東北季風等環境因素，採用較易維護材料，廣場及室內空間舖設防滑地面，以符合經濟耐用，便於清潔維護與管理，防止臭味設計兼顧採光、通風，此外，設置無障礙友善使用環境，包含通路、電梯、廁所及停車格等設施。