女兒公園玩沙驚見碎玻璃媽媽嚇傻！竹市府加強清理巡查

新竹市中央公園昨天驚傳有媽媽帶著孩子到中央公園玩沙時撿到碎玻璃，該名媽媽嚇壞立刻檢查，陸續在沙坑裡撿出6塊碎玻璃，於是上網發文提醒，希望家長們互相注意，市府城銷處也派員檢查並無其他發現，處長顏章聖強調，市府每天都會派員清理沙坑，懷疑遭人惡作劇，但仍請大家發揮公德心，若有發現異樣請盡快撥1999通報。

1名家長昨天在臉書社團貼文，表示自己帶著女兒在公園玩沙玩到一半，竟手拿著碎玻璃來問她這是什麼東西？她一看嚇壞，女兒竟拿著碎玻璃，她趕緊檢查沙坑區，竟然還挖到碎玻璃，她擔心孩子用手挖沙，很可能會因此割傷，希望家長們多加留意。

城銷處長顏章聖說，中央公園完工3年半以來，因擔心狗便等異物被埋入沙坑，影響環境衛生，每天早上都會派員清理沙坑，3年多來從未發現有碎玻璃，昨天獲悉中央公園沙坑出現碎玻璃，他也覺得匪夷所思，已再清查中央、關新與大沙坑公園等環境。

「已經地毯式清查一輪，半塊碎玻璃都沒發現！」顏說，市府對待公園環境相當謹慎，他懷疑這次遭人惡作劇，已將加強清理巡檢公園，也盼民眾有公德心勿亂丟。