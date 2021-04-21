桃園啟動循環杯租借服務 鄭文燦：逐步推廣全市

桃園市政府環境保護局與全家及統一超商合作，今天起提供「循環杯」租借服務，減少一次性容器使用。桃園市長鄭文燦表示，目前僅2家門市作為示範店面，未來將推廣至全桃園市。

桃園市環保局去年11月推出環保容器共享借用平台，民眾可於合作店家免費借用環保容器，平台提供借用、歸還、清洗、配送等完整服務，藉此減少一次性容器的使用量。

環保局表示，這次透過和全家及統一超商合作，推出桃園循環杯2.0租借模式，今天起超商將主動提供可重複使用的循環杯供消費者租借，目前示範門市為全家桃園市府店及7-ELEVEN新桃府門市，未來將擴充到其他門市。

桃園市長鄭文燦今天上午出席循環杯上架啟用記者會時表示，4大超商一年要用掉的飲料杯約有4億5000萬個，數量很驚人，對環境也造成很大負荷。

他說，循環杯的使用很智慧化，民眾只要在手機加入「好盒器」Line好友，點選借還選項，在櫃檯掃描後即可完成，門市內也有歸還箱可以使用，桃園現在雖然僅有2家示範門市，但預計3個月內將擴充到10家門市，未來將推廣至全桃園市。

桃園市環保局長呂理德表示，循環杯的概念是建立於民眾養成自帶杯的習慣，但如果沒有帶，就可以跟超商租借使用，循環杯材質符合國家食品容器規定，洗淨殺菌符合衛福部公告餐具清洗良好作業指引及檢測合格責任保險保證，且配送全程密封零接觸，未來目標是只要設有租借系統的門市店舖都可以還杯，目前為讓消費者體驗循環杯，超商配合環保局計畫，仍會優惠新台幣3元。

全家超商表示，循環杯將從市府店開始，3個月內將推展到市府周邊5家店面，未來將推展至全桃園市，也盼以循環杯作為起點，建立一個循環容器的使用模式。

統一超商表示，2021年是統一超商的永續元年，將逐年降低一次性塑膠使用量，預計2023年將到20%以下，2028年降到10%以下，2050年達到零使用的目標。