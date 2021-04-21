北市竹縣公圖一證通23日啟用 超商借還書加碼抽好禮

423世界閱讀日即將到來，新竹縣政府與台北市政府合作推出「新竹縣市公共圖書館一證通及聯合通還服務」，將在4月23日啟動，兩縣市讀者可共享逾87個館藏服務據點，以及北市全國首創的超商借還書服務；為慶祝雙城公圖合作，還與全家便利商店合作推出「全家閱讀有禮」活動，超商借還書加碼回饋150組50元購物金好禮抽獎。

新竹縣長楊文科表示，北市和竹縣一證通用服務將開啟雙城知識經濟合作新契機，造福兩縣市讀者，讓更多讀者共享台北市圖冠於全台公共圖書館的館藏資源。台北市副市長蔡炳坤也說，台北市作為首都擁有較多的資源，但北市很願意與其他縣市資源分享，北市擁有逾900萬冊的館藏和電子書，44個分館加上閱讀站，歡迎多加運用。

新竹縣文化局長李安妤說，新竹縣民約24萬人有辦借閱證，去年與新竹市合作「一證通還服務」，這次擴大至台北市，讀者可持借閱證至新竹縣及台北市各公共圖書館開啟一證通，或自行登入本縣公共圖書館自動化系統啟用「台北市-新竹縣一證通用服務」，便可直接使用雙方實體館藏及電子資源；新竹市民也可藉此管道，再開啟與台北市的一證通用服務。

另外，台北市立圖書館提供全國首創的超商借還書服務，透過一證通用申辦，新竹縣讀者可利用3大超商借書服務，預約北市圖豐富館藏圖書，並在全台近萬家超商門市使用取書，還可透過全家FamiPort及萊爾富Life-ET，在台灣本島任一超商門市歸還台北市立圖書館館藏。