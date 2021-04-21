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刺激孩子大腦發展 陽明交大醫院閱覽室鼓勵親子共讀
閱讀能夠讓孩子心安心定，國立陽明交通大學附設醫院為響應4月23日國際閱讀日及每年4月的蘭陽閱讀月，今天在蘭陽院區小兒科候診閱覽室舉辦「大手牽小手、親子愛閱行」活動，呼籲家長培養親子共讀的重要性。
陽明交大醫院小兒科主任阮建彰醫師指出，經常在診間和病房看到孩童吵鬧不安或發脾氣時，家長們在分身乏術又無計可施的情況下，時常將手機或平板電腦拿出來，以影片或遊戲安撫孩子；時間一長，易影響視力，更減少許多親子互動和對話學習的機會。
研究發現，孩子的早期經驗會影響一輩子，所以父母跟孩子共讀會影響他對閱讀的態度，且親子共讀對孩子的大腦發育、語言發展及增進理解能力等皆有正面刺激，啟發想像力及培養其創造力。
「小孩要的不多，只是需要陪伴，親子共讀就是一種陪伴」。院長楊純豪表示，醫院兒科候診閱覽區的圖書於109年8月起募書，以童書、繪本、青少年讀物、兒童雜誌為主，共募集近700本，鼓勵家長與孩子在候診過程中，以親子共讀、摟抱著孩子念書，促進孩子認知與語言發展，更能讓孩子感受愛與安全感。
醫院兒科候診區牆面繽紛活潑彩繪及舒適的沙發，感覺很温馨，醫院每月皆進行書籍更新及汰換，書籍不傳閱，閱畢即投入回收抽屜，每天進行2次書架消毒及1次書籍紫外線燈消毒，請家長及孩童安心閱讀。
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