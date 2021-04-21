疫情趨緩 桃園市龍舟大賽開始報名 盼水情不要來攪局

桃園市2021龍潭歸鄉文化節—龍潭陂塘龍舟賽（市長杯）即日起至5月25日受理報名，龍潭區公所表示，今年訂6月12日預賽，13日複賽、14日決賽，競賽地點在桃園市龍潭區觀光大池。

龍潭區公所表示，報名資訊可以查閱區公所臉書，或洽問民政課電話（03）4793070轉1121，5月25日下午5點截止報名，5月31日下午2點前選手名單確定後，不可再變更。報名網址https://reurl.cc/a5j1QD。

桃園市龍舟比賽去年因為新冠肺炎疫情停辦，今年疫情減緩，客家事務局於是委託龍潭區公所舉辦，不過目前正逢枯水期，雖然比賽在6月，但還是要注意水情，區公所希望到時候天空作美能降甘霖，讓龍舟順利如期順利舉辦。