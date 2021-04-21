石門水庫薑母島水路斷 桃園市府著手搶通陸路

水情不佳導致石門水庫水位下降，庫區上游的薑母島聯外交通受阻，居民發出SOS求救訊號。桃園市長鄭文燦今天表示，薑母島已無法走水路，將斥資約900萬元進行陸路搶通。

旱象持續、水情不佳，石門水庫蓄水量目前僅剩2成5，位於石門水庫上游的薑母島由於水庫水位過低、船舶無法停靠碼頭，水路聯外交通受阻，居民甚至在草地上刻出SOS求救訊號。

桃園市長鄭文燦今天上午主持市政會議時聽取原住民族行政局簡報後表示，「薑母島不可能走水路了」，當地水位已經低於設臨時碼頭的條件，體育局支援臨時碼頭也沒有用，現在只能改走陸路，雖然比較遠但1個小時也能抵達羅浮，出入交通是民生問題，將交由原民局專案辦理。

原民局簡報時表示，已於15日會同相關單位進行會勘，薑母島通往阿姆坪水路部分，因庫區水位下降、船舶通行困難，陸路部分則為泥土路面。

原民局表示，水路搶通方案部分，經濟部水利署北區水資源局將協助載運物資並提供浮台，同時安排廠商挖土機清除碼頭淤泥，另外鋪浮板、浮筒橋等臨時便橋方式搶通。

陸路搶通方案部分，道路總長約1100公尺，總面積約3850平方公尺，平均坡度約18.6%，預計採用混凝土鋪設剛性路面，在既有路基上整地後直接加鋪，初估總工程費約新台幣900萬元，工期約50天，現場獲鄭文燦裁示辦理，預算納入災害準備金。