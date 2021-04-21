石門水庫薑母島水路斷 桃園市府著手搶通陸路

中央社 / 桃園21日電

水情不佳導致石門水庫水位下降，庫區上游的薑母島聯外交通受阻，居民發出SOS求救訊號。桃園市長鄭文燦今天表示，薑母島已無法走水路，將斥資約900萬元進行陸路搶通。

旱象持續、水情不佳，石門水庫蓄水量目前僅剩2成5，位於石門水庫上游的薑母島由於水庫水位過低、船舶無法停靠碼頭，水路聯外交通受阻，居民甚至在草地上刻出SOS求救訊號。

桃園市長鄭文燦今天上午主持市政會議時聽取原住民族行政局簡報後表示，「薑母島不可能走水路了」，當地水位已經低於設臨時碼頭的條件，體育局支援臨時碼頭也沒有用，現在只能改走陸路，雖然比較遠但1個小時也能抵達羅浮，出入交通是民生問題，將交由原民局專案辦理。

原民局簡報時表示，已於15日會同相關單位進行會勘，薑母島通往阿姆坪水路部分，因庫區水位下降、船舶通行困難，陸路部分則為泥土路面。

原民局表示，水路搶通方案部分，經濟部水利署北區水資源局將協助載運物資並提供浮台，同時安排廠商挖土機清除碼頭淤泥，另外鋪浮板、浮筒橋等臨時便橋方式搶通。

陸路搶通方案部分，道路總長約1100公尺，總面積約3850平方公尺，平均坡度約18.6%，預計採用混凝土鋪設剛性路面，在既有路基上整地後直接加鋪，初估總工程費約新台幣900萬元，工期約50天，現場獲鄭文燦裁示辦理，預算納入災害準備金。

石門水庫 碼頭 鄭文燦

延伸閱讀

2022誰是鄭文燦接班人？ 民進黨桃園市長黨內初選 鄭寶清各項民調數據領先

日暢銷漫畫家繪板移師桃園 月底前市府免費看

長榮空服員充電再出發 鄭文燦：津貼1萬多桃申請2.1億

包租代管成效六都第一 鄭文燦：下階段再推3400戶

相關新聞

電線桿斷裂橫倒在馬路上 縣道115線新竹桃園間交通中斷

新竹縣新埔鎮今天上午突傳電線桿斷裂意外，造成縣道115線往來新埔及桃園市楊梅區的交通中斷，目前新埔警分局已派員到場維持交...

台灣燈會停辦 300組競賽花燈新竹孔廟展出

2021台灣燈會因疫情取消，新竹市政府轉型將於暑假推出新竹光臨藝術節，原先燈會舉辦的花燈競賽集結300多件作品，24日起...

日暢銷漫畫家繪板移師桃園 月底前市府免費看

桃園市政府為促進台日友好，今起至4月30日在市府一樓穿堂舉辦「漫遊桃園－台日友情插畫展」，除了榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎...

北市竹縣公圖一證通23日啟用 超商借還書加碼抽好禮

423世界閱讀日即將到來，新竹縣政府與台北市政府合作推出「新竹縣市公共圖書館一證通及聯合通還服務」，將在4月23日啟動，...

刺激孩子大腦發展 陽明交大醫院閱覽室鼓勵親子共讀

閱讀能夠讓孩子心安心定，國立陽明交通大學附設醫院為響應4月23日國際閱讀日及每年4月的蘭陽閱讀月，今天在蘭陽院區小兒科候...

疫情趨緩 桃園市龍舟大賽開始報名 盼水情不要來攪局

桃園市2021龍潭歸鄉文化節—龍潭陂塘龍舟賽（市長杯）即日起至5月25日受理報名，龍潭區公所表示，今年訂6月12日預賽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。