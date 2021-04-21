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台灣燈會停辦 300組競賽花燈新竹孔廟展出
2021台灣燈會因疫情取消，新竹市政府轉型將於暑假推出新竹光臨藝術節，原先燈會舉辦的花燈競賽集結300多件作品，24日起至5月2日將先在孔廟廣場展出，為光臨藝術節暖身，市府今天指出，明天將評選出「燈王」，屆時花燈展將於每晚6點半起至10點亮點，一連2個周末也將安排街頭藝人、學生社團演出，還有文創市集，歡迎來訪。
市長林智堅說，台灣燈會停辦後，市府民調顯示7成受訪者「希望燈會作品再次展出」，來自各校園、單位曾參與花燈製作的孩子、家長也引頸期盼，新竹市決定推出光臨藝術節系列活動展出花燈，並找來專業評審評選，將選出「燈王」與優秀作品。
市府教育處統計，竹市近千名師生參與花燈競賽，累計創作170件作品，師生以「多媒材花燈」為主題，利用塑膠布、竹子、木頭、玻璃等新穎材料製作花燈，去年暑假還先參與16場美感燈藝課程，學習光影藝術等，還與藝術家們一同創作，成果驚豔。
為讓原先300多件花燈競賽創作有展出機會，光臨藝術節花燈競賽將在24日起至5月2日夜間登場，每逢假日的下午3點起將有文創市集80多攤，也將邀學生音樂、舞蹈等社團接力帶來17場次表演，有虎林國中北管演奏、布袋戲大戲、南寮國小口琴演出等。
2021台灣燈會正式轉型為新竹光臨藝術節將在7月9日登場，市府說明，有別於過往，光臨藝術節結合新竹科技、歷史的城市特色，以光雕投影，展現光影藝術，更重現建築之美，歡迎全國大小朋友暑假光臨竹市。
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