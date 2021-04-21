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為光臨藝術節暖身！近300組競賽花燈登場新竹孔廟廣場
新竹市府在勞動節連假前夕推出光臨藝術節暖身活動，市府指出，台灣燈會舉辦花燈競賽，共有300組報名，最受矚目的「燈王」將於明22日評選出爐，相關作品近日已在孔廟廣場現身，將於4月24日至5月2日在孔廟廣場登場，每天傍晚6點半至晚間10點燈；周末廣場周邊除有街頭藝人、學生社團輪番演出，還有80多攤文創市集。
市長林智堅說，台灣燈會因疫情停辦，市府民調顯示有7成受訪者「希望燈會作品再次展出」，竹市特別推出光臨藝術節系列活動，展出全部花燈，各校作品精美又有創意，已找來專業評審評選花燈，將選出「燈王」與優秀作品，藉此鼓勵小小燈藝師們。
教育處表示，竹市有近千名師生創作170件作品，以「多媒材花燈」為主題，不限於傳統素材，利用塑膠布、竹子、木頭、玻璃等新穎材料製作花燈。參加者自去年暑期參與16場美感燈藝課程，不僅認識台灣傳統燈藝，更學習光影藝術，還與藝術家們一同創作，成果驚豔。
市府表示，光臨藝術節花燈競賽假日期間，下午3點起將有文創市集，總計80多個攤位，包含運用天然材質的「Gohan好物製作」、甜點「郁郁YùYù」等，並邀請學生音樂、舞蹈等社團，帶來17場次表演，如虎林國中帶來精彩的北管演奏和布袋戲大戲；南寮國小「口琴隊」將帶來音樂演出。
市府補充，2021台灣燈會正式轉型為「新竹光臨藝術節」，將在7月9日登場，有別於過往，光臨藝術節結合新竹科技、歷史的城市特色，以光雕投影，展現光影藝術，更重現建築之美，歡迎全國民眾來訪。
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