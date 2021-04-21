聽新聞
test
0:00 / 0:00
日暢銷漫畫家繪板移師桃園 月底前市府免費看
桃園市政府為促進台日友好，今起至4月30日在市府一樓穿堂舉辦「漫遊桃園－台日友情插畫展」，除了榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎的韋蘺若明和《桃園散策》插畫家大槍BIGUN作品，更有《北斗神拳》原哲夫、《第一神拳》森川讓次等知名漫畫家手筆，值得一看。
今年逢311日本大地震10周年，日台交流協會廣邀日本漫畫家繪製簽名板，留下感謝台灣的話，《北斗神拳》、《第一神拳》、《城市獵人》和《魔導少年》等多名暢銷漫畫家參與，繼世貿台北國際動漫節、華山文創園區之後，緊接著就移師桃園。
桃園市長鄭文燦與日台交流協會代表泉裕泰為活動揭開序幕，分別畫板簽下「桃園印象、台日友好」和「日台友情在桃園開花」留念，都期望疫情過後雙方能夠有更多交流。
鄭文燦表示，台灣動漫文化深受日本影響，近年日本大型國際漫畫徵選活動，也不乏台灣作者參與；第14屆日本國際漫畫賞最優秀獎，就是由出生桃園的漫畫家韋蘺若明以作品「送葬協奏曲」奪得。參與《桃園散策》插畫繪製的大槍BIGUN也曾與中華文化總會合作《台灣的秘密》漫畫繪本，發送給日本東京小學及國立圖書館。
秘書處長顏子傑說，「漫遊桃園－台日友情插畫展」是秘書處與日本台灣交流協會共同舉辦，展覽中包括《桃園散策》的桃園13區景點彩圖，及83張日本漫畫家親繪感謝簽名板，以漫會友，也象徵台日友情無限延續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言