日暢銷漫畫家繪板移師桃園 月底前市府免費看

桃園市政府為促進台日友好，今起至4月30日在市府一樓穿堂舉辦「漫遊桃園－台日友情插畫展」，除了榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎的韋蘺若明和《桃園散策》插畫家大槍BIGUN作品，更有《北斗神拳》原哲夫、《第一神拳》森川讓次等知名漫畫家手筆，值得一看。

今年逢311日本大地震10周年，日台交流協會廣邀日本漫畫家繪製簽名板，留下感謝台灣的話，《北斗神拳》、《第一神拳》、《城市獵人》和《魔導少年》等多名暢銷漫畫家參與，繼世貿台北國際動漫節、華山文創園區之後，緊接著就移師桃園。

桃園市長鄭文燦與日台交流協會代表泉裕泰為活動揭開序幕，分別畫板簽下「桃園印象、台日友好」和「日台友情在桃園開花」留念，都期望疫情過後雙方能夠有更多交流。

鄭文燦表示，台灣動漫文化深受日本影響，近年日本大型國際漫畫徵選活動，也不乏台灣作者參與；第14屆日本國際漫畫賞最優秀獎，就是由出生桃園的漫畫家韋蘺若明以作品「送葬協奏曲」奪得。參與《桃園散策》插畫繪製的大槍BIGUN也曾與中華文化總會合作《台灣的秘密》漫畫繪本，發送給日本東京小學及國立圖書館。