聽新聞
test
0:00 / 0:00

日暢銷漫畫家繪板移師桃園 月底前市府免費看

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
日本暢銷漫畫《第一神拳》作者森川讓次在繪板用英文留下感謝台灣話語。記者陳俊智／翻攝
日本暢銷漫畫《第一神拳》作者森川讓次在繪板用英文留下感謝台灣話語。記者陳俊智／翻攝

桃園市政府為促進台日友好，今起至4月30日在市府一樓穿堂舉辦「漫遊桃園－台日友情插畫展」，除了榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎的韋蘺若明和《桃園散策》插畫家大槍BIGUN作品，更有《北斗神拳》原哲夫、《第一神拳》森川讓次等知名漫畫家手筆，值得一看。

今年逢311日本大地震10周年，日台交流協會廣邀日本漫畫家繪製簽名板，留下感謝台灣的話，《北斗神拳》、《第一神拳》、《城市獵人》和《魔導少年》等多名暢銷漫畫家參與，繼世貿台北國際動漫節、華山文創園區之後，緊接著就移師桃園。

桃園市長鄭文燦與日台交流協會代表泉裕泰為活動揭開序幕，分別畫板簽下「桃園印象、台日友好」和「日台友情在桃園開花」留念，都期望疫情過後雙方能夠有更多交流。

鄭文燦表示，台灣動漫文化深受日本影響，近年日本大型國際漫畫徵選活動，也不乏台灣作者參與；第14屆日本國際漫畫賞最優秀獎，就是由出生桃園的漫畫家韋蘺若明以作品「送葬協奏曲」奪得。參與《桃園散策》插畫繪製的大槍BIGUN也曾與中華文化總會合作《台灣的秘密》漫畫繪本，發送給日本東京小學及國立圖書館

秘書處長顏子傑說，「漫遊桃園－台日友情插畫展」是秘書處與日本台灣交流協會共同舉辦，展覽中包括《桃園散策》的桃園13區景點彩圖，及83張日本漫畫家親繪感謝簽名板，以漫會友，也象徵台日友情無限延續。

桃園市長鄭文燦 （左）與日台交流協會代表泉裕泰一起為展覽揭開序幕。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦 （左）與日台交流協會代表泉裕泰一起為展覽揭開序幕。記者陳俊智／攝影
桃園市政府為促進台日友好，今起至4月30日在市府一樓穿堂舉辦「漫遊桃園－台日友情插畫展」。記者陳俊智／攝影
桃園市政府為促進台日友好，今起至4月30日在市府一樓穿堂舉辦「漫遊桃園－台日友情插畫展」。記者陳俊智／攝影

日本台灣交流協會 鄭文燦 圖書館

延伸閱讀

桃園／久違的石門水庫大壩 這次來個小健行

日媒：日本政府將加強注意騰訊投資樂天集團

日副首相稱喝核廢水沒事 原能會：不適宜飲用

遲不開記者會說明日本排核廢水 原能會主委反問：現在排放嗎？

相關新聞

電線桿斷裂橫倒在馬路上 縣道115線新竹桃園間交通中斷

新竹縣新埔鎮今天上午突傳電線桿斷裂意外，造成縣道115線往來新埔及桃園市楊梅區的交通中斷，目前新埔警分局已派員到場維持交...

台灣燈會停辦 300組競賽花燈新竹孔廟展出

2021台灣燈會因疫情取消，新竹市政府轉型將於暑假推出新竹光臨藝術節，原先燈會舉辦的花燈競賽集結300多件作品，24日起...

日暢銷漫畫家繪板移師桃園 月底前市府免費看

桃園市政府為促進台日友好，今起至4月30日在市府一樓穿堂舉辦「漫遊桃園－台日友情插畫展」，除了榮獲日本國際漫畫賞最優秀獎...

北市竹縣公圖一證通23日啟用 超商借還書加碼抽好禮

423世界閱讀日即將到來，新竹縣政府與台北市政府合作推出「新竹縣市公共圖書館一證通及聯合通還服務」，將在4月23日啟動，...

刺激孩子大腦發展 陽明交大醫院閱覽室鼓勵親子共讀

閱讀能夠讓孩子心安心定，國立陽明交通大學附設醫院為響應4月23日國際閱讀日及每年4月的蘭陽閱讀月，今天在蘭陽院區小兒科候...

疫情趨緩 桃園市龍舟大賽開始報名 盼水情不要來攪局

桃園市2021龍潭歸鄉文化節—龍潭陂塘龍舟賽（市長杯）即日起至5月25日受理報名，龍潭區公所表示，今年訂6月12日預賽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。