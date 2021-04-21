「藝術也能當飯吃」電子工程師棄高薪變身壓克力畫職人

33歲李韋翰當過7年日月光工程師，3年前在老婆鼓勵下參加桃園市青年局的職人計畫，重拾幼年最愛的畫筆，一路從斜槓青年變身壓克力畫專業職人，幾年下來跑遍各大市集，擁有豐富擺攤經驗和市集分析邏輯，也打破「藝術不能當飯吃」的刻板印象。

大學研讀電子工程的李韋翰，過往從沒想過會靠藝術維生，直到有天和老婆在誠品書店逛街，看到一本介紹水彩的書，才喚起他幼時的繪畫熱誠。儘管沒相關背景，他靠著自學磨練技巧，並跑遍大小市集為作品試水溫，2年前他毅然決然辭去工程師一職，成立自己的工作室開班授課，藝品販售也獲得好成績。

和李韋翰一樣接受桃園市青年局輔導的職人，還包括雕刻家吳玟妡，她原本從事廣告設計，3年前在路上跑步意外被青年局的海報吸引，如今以石頭刻印技能揚名藝術界。她致力保留石頭刻印技藝，也扭轉石刻傳統風貌，再造現代風華。

青年局長顏蔚慈表示，今年度「青年職人展翅計畫」建立完善分級輔導制度，共有73人投件參與，並依據職人作品成熟度區分成「潛力職人」、「培力職人」及「菁英職人」，依照各階段職人需求，協助課程補助、業師諮詢、行銷宣傳及創業資源對接等，期待每一個階段職人都能達成不同發展目標。