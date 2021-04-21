快訊

救人四百命的代價：南京長江大橋的「中年天使」

誰排的黑油？西子灣10多名泳客上岸後滿身惡臭 追來源

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「藝術也能當飯吃」電子工程師棄高薪變身壓克力畫職人

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
雕刻家吳玟妡，她原本從事廣告設計，3年前在路上跑步意外被青年局的海報吸引，如今以石頭刻印技能揚名藝術界。記者朱冠諭／攝影
雕刻家吳玟妡，她原本從事廣告設計，3年前在路上跑步意外被青年局的海報吸引，如今以石頭刻印技能揚名藝術界。記者朱冠諭／攝影

33歲李韋翰當過7年日月光工程師，3年前在老婆鼓勵下參加桃園市青年局的職人計畫，重拾幼年最愛的畫筆，一路從斜槓青年變身壓克力畫專業職人，幾年下來跑遍各大市集，擁有豐富擺攤經驗和市集分析邏輯，也打破「藝術不能當飯吃」的刻板印象。

大學研讀電子工程的李韋翰，過往從沒想過會靠藝術維生，直到有天和老婆在誠品書店逛街，看到一本介紹水彩的書，才喚起他幼時的繪畫熱誠。儘管沒相關背景，他靠著自學磨練技巧，並跑遍大小市集為作品試水溫，2年前他毅然決然辭去工程師一職，成立自己的工作室開班授課，藝品販售也獲得好成績。

和李韋翰一樣接受桃園市青年局輔導的職人，還包括雕刻家吳玟妡，她原本從事廣告設計，3年前在路上跑步意外被青年局的海報吸引，如今以石頭刻印技能揚名藝術界。她致力保留石頭刻印技藝，也扭轉石刻傳統風貌，再造現代風華。

青年局長顏蔚慈表示，今年度「青年職人展翅計畫」建立完善分級輔導制度，共有73人投件參與，並依據職人作品成熟度區分成「潛力職人」、「培力職人」及「菁英職人」，依照各階段職人需求，協助課程補助、業師諮詢、行銷宣傳及創業資源對接等，期待每一個階段職人都能達成不同發展目標。

青年職人系列工作坊將於5月2日開課，包括手做飾品、梭編織、黏土捏塑、陶藝實作、壓克力繪製、竹工藝、商業影片製做及服裝設計等各種多元才藝課程，歡迎有興趣的民眾報名參加。

青年局今年度「青年職人展翅計畫」建立完善分級輔導制度，共有73人投件參與，並依據職人作品成熟度區分成「潛力職人」、「培力職人」及「菁英職人」，依照各階段職人需求，協助課程補助、業師諮詢、行銷宣傳及創業資源對接等，期待每一個階段職人都能達成不同發展目標。記者朱冠諭／攝影
青年局今年度「青年職人展翅計畫」建立完善分級輔導制度，共有73人投件參與，並依據職人作品成熟度區分成「潛力職人」、「培力職人」及「菁英職人」，依照各階段職人需求，協助課程補助、業師諮詢、行銷宣傳及創業資源對接等，期待每一個階段職人都能達成不同發展目標。記者朱冠諭／攝影
李韋翰在老婆鼓勵下重拾幼年最愛的畫筆，一路從斜槓青年變身壓克力畫專業職人。記者朱冠諭／攝影
李韋翰在老婆鼓勵下重拾幼年最愛的畫筆，一路從斜槓青年變身壓克力畫專業職人。記者朱冠諭／攝影

青年

延伸閱讀

千元有找！蘋果定位配件AirTag亮相 可搭配手機直覺尋找遺失物品

辦理丈母娘死後遺產繼承 女婿向岳父詐87萬被訴

護理師到好市多買西瓜做出「驚人1舉動」3萬網友跪了：超強大

男弄丟Airpods急上派出所 「4字通關密語」警察馬上還他

相關新聞

電線桿斷裂橫倒在馬路上 縣道115線新竹桃園間交通中斷

新竹縣新埔鎮今天上午突傳電線桿斷裂意外，造成縣道115線往來新埔及桃園市楊梅區的交通中斷，目前新埔警分局已派員到場維持交...

「藝術也能當飯吃」電子工程師棄高薪變身壓克力畫職人

33歲李韋翰當過7年日月光工程師，3年前在老婆鼓勵下參加桃園市青年局的職人計畫，重拾幼年最愛的畫筆，一路從斜槓青年變身壓...

有線電視5年沒降費 桃議員怒批

桃園市多達46萬戶有線電視用戶，但基本頻道收視費每月510元已5年沒調整，相較鄰近的新竹市連3年降10元，昨引發多名市議...

新竹芎林200年「劉家老屋」拆除 部分牆體保留

新竹縣芎林鄉廣福巷有間從清乾隆53年就有的「劉家老屋」，但前天已遭拆除，化為一片斷垣殘壁，文化局和不少當地居民都覺得可惜...

桃園包租代管 第3期5月開辦

桃園2017年起開辦社會住宅包租代管計畫，至今媒合2496戶，市府表示績效是六都第1。今年第3期計畫已搶先全台在3月5日...

苑裡市場災後重建延宕 攤商提國賠

苗栗縣苑裡公有零售市場2018年9月14日大火，部分攤商指控鎮公所公共設施管理疑有欠缺以致釀災，且等不到鎮公所改建前配套...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。