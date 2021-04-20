長榮空服員充電再出發 鄭文燦：津貼1萬多桃申請2.1億

桃園市長鄭文燦今下午前往蘆竹長榮航空第2訓練大樓，訪視長榮航空正參加充電再出發課程員工，贈送禮物打氣，長榮空服員葉麗雲、洪湘盈分享疫情期間心路歷程，鄭文燦表示，疫情以來政府充電再出發計畫延至今年底，桃園已申請2.1億元為各地最多，企業員工參與訓練課程120小時可申請1萬多元津貼，鼓勵企業多辦理。

勞動部勞動力發展署去年推出充電再出發計畫，由減班休息事業或勞工向勞發署申請，每月課程最高120小時，參訓勞工每月最高可領到1萬9200元訓練津貼。

長榮航空申辦充電再出發課程，本月16日到29日辦理20場次課程，包括航空從業人員餐飲、實用英語、情緒紓壓等課程。

鄭文燦率員前往長榮總部，訪視長榮航空充電再出發訓練課程，由長榮航空董事長林寶水等人接待，鄭向參訓空服員葉麗雲、洪湘盈贈送禮物鼓勵，葉、洪2人分享疫情以來心情，說明疫情期間漫長等待，空閒時間增加，心理產生恐慌等心路歷程，並對課程學習不同領域知識、可充實自我表達感謝。