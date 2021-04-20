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長榮空服員充電再出發 鄭文燦：津貼1萬多桃申請2.1億

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦訪視長榮航空充電再出發課程，與長榮高層和參訓員工合影鼓勵。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦訪視長榮航空充電再出發課程，與長榮高層和參訓員工合影鼓勵。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今下午前往蘆竹長榮航空第2訓練大樓，訪視長榮航空正參加充電再出發課程員工，贈送禮物打氣，長榮空服員葉麗雲、洪湘盈分享疫情期間心路歷程，鄭文燦表示，疫情以來政府充電再出發計畫延至今年底，桃園已申請2.1億元為各地最多，企業員工參與訓練課程120小時可申請1萬多元津貼，鼓勵企業多辦理。

勞動部勞動力發展署去年推出充電再出發計畫，由減班休息事業或勞工向勞發署申請，每月課程最高120小時，參訓勞工每月最高可領到1萬9200元訓練津貼。

長榮航空申辦充電再出發課程，本月16日到29日辦理20場次課程，包括航空從業人員餐飲、實用英語、情緒紓壓等課程。

鄭文燦率員前往長榮總部，訪視長榮航空充電再出發訓練課程，由長榮航空董事長林寶水等人接待，鄭向參訓空服員葉麗雲、洪湘盈贈送禮物鼓勵，葉、洪2人分享疫情以來心情，說明疫情期間漫長等待，空閒時間增加，心理產生恐慌等心路歷程，並對課程學習不同領域知識、可充實自我表達感謝。

鄭文燦表示，疫情之下航空業今年面臨挑戰，從業人員面對航班工作減少、收入減少非常有感，各航空公司也進行各計畫永續經營；他稱讚長榮航空很用心，維持部分航班之外，安排員工參加充電再出發課程，讓機組人員在專業知識和生活配合可以重新調整，迎接疫情解封，他有信心台灣航空公司可以通過疫情考驗和發展。

桃園市長鄭文燦（右）訪視長榮航空充電再出發課程，並贈送禮物鼓勵，長榮空服員葉麗雲（中）、洪湘盈（左）代表接受。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）訪視長榮航空充電再出發課程，並贈送禮物鼓勵，長榮空服員葉麗雲（中）、洪湘盈（左）代表接受。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前排左五）訪視長榮航空充電再出發課程，長榮航空董事長林寶水（前排左四）等人接待歡迎。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前排左五）訪視長榮航空充電再出發課程，長榮航空董事長林寶水（前排左四）等人接待歡迎。記者曾增勳／攝影

長榮 疫情 鄭文燦

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