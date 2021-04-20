竹北華城段邊坡曾坍塌淹沒鐵道 台鐵將加固改善

台鐵新豐竹北路段去年9月因豪雨造成土石坍塌，土石滑落覆蓋台鐵軌道，附近民眾認為台鐵僅用帆布覆蓋，憂心再次坍塌恐影響列車，向新竹縣議員陳凱榮陳情。台灣鐵路管理局表示，當時搶修後已將上邊坡覆土修整安定，並設置截水溝，後續也編列預算，辦理工程加固改善，預定4月下旬開工，9月完成。

陳凱榮指出，竹北華城段是台鐵南北向縱貫線的主要幹道，每天南北往返的火車相當頻繁，他接獲民眾陳情，該邊坡去年9月坍塌，所幸當時並無列車經過，未造成人員傷亡，鐵路局連夜搶通，但僅在邊坡上蓋一層帆布，沒修建防土牆，讓民眾擔心接下來又有颱風或豪雨，會再次坍塌，可能影響火車行進，造成無法挽回的慘劇。

陳凱榮近日也前往現場勘查，他表示，固定帆布的繩索已經腐朽不牢固，如今新的交通部長上任了，希望鐵路局積極改善，保障行車安全。

對此，台鐵局表示，有關新豐南段(K97+050)處，因去年豪雨及邊坡上私有地集水灌溉，導致覆土含水量過高滑落，經查原框式護坡完整無破壞情形，除當日搶修，並將上邊坡覆土修整安定、設置截水溝，將逕流水引流至大排，原有灌溉溝渠沖刷區域，則以打設鋼軌樁及PC枕方式加強緩衝預防沖刷，並覆蓋帆布避免坡面沖刷情形。