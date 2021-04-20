快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣斥資2.27億拓寬縣道120線 改善內灣老街塞車問題

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣道120線永豐橋到內灣大橋段，將從雙車道拓寬為四車道。記者陳斯穎／攝影
縣道120線永豐橋到內灣大橋段，將從雙車道拓寬為四車道。記者陳斯穎／攝影

新竹縣內灣及尖石地區為觀光熱門景點，縣道120線為連結內灣老街至尖石的主要路徑，但因路幅狹窄，每逢假日車流量大就塞車，連假時警方也須派員進行交管，為提升旅遊品質，縣府向中央爭取2.27億元，將拓寬永豐橋到內灣大橋段，從雙車道改為四車道，預計2024年6月完工。

縣府工務處表示，縣道120線路幅較窄，僅配置雙車道，道路容量不足且線型不佳，假日觀光湧進的車潮常導致交通壅塞，影響當地居民的生活及遊客旅遊體驗，因此被縣府納入10大交通建設規畫改善。

縣道120線計畫拓寬的路段在23.6到24.85公里處，也就是橫山永豐橋到內灣大橋的路段，全長約1.2公里，計畫將路幅由10至12公尺雙向兩車道，拓寬為16公尺的雙向四車道。

此案已獲得公路總局核定補助2.27億元，中央款1.79億元，縣配合款0.48億元。其中1.74億元為計畫工程款，用地徵收和地上物拆遷補償費用約0.53億元，今年辦理工程設計，明年辦理徵收和發包，計畫工期約18個月，預計2024年6月完工。

另外，具有內灣風景區外環道功能的竹30和竹32線，也是假日紓解車潮的重要路線，許多路段年久失修，道路品質不佳，縣府也已獲中央核定3658萬元經費，將進行重鋪路面、穩定邊坡以及改善排水等工程，預計明年上半年可完工，提供民眾舒適又安全的行車環境。

內灣 車道 車潮

延伸閱讀

竹縣首辦高級救護技術員訓練 提供更專業緊急救護服務

竹縣六家國小奪科技實作賽金牌 博愛國中抱回銀銅牌

竹縣空品受沙塵暴影響 提醒敏感族群外出注意防範

魏海敏竹縣演出唯一場次 昨錯過可到文化局看特展

相關新聞

竹縣斥資2.27億拓寬縣道120線 改善內灣老街塞車問題

新竹縣內灣及尖石地區為觀光熱門景點，縣道120線為連結內灣老街至尖石的主要路徑，但因路幅狹窄，每逢假日車流量大就塞車，連...

種丹參又種薰衣草 苗栗縣啟動學習型城市

苗栗縣政府今天啟動學習型城市，引進試種高經濟價值作物丹參，觀賞植物薰衣草，縣長徐耀昌並簽署宣言，將勠力發展在地價值，結合...

長榮防航空突發火災 向桃消防員實境滅火訓練學習

香港赤臘角國際機場本月11日發生火警事件，長榮航空為讓旗下員工熟悉突發火警滅火能力，今天起與桃園市消防局第三大隊合作，在...

23歲起種有機 他獲選全國十大神農：等於20年來成績單

桃園市政府農業局今天舉行慶祝農民節大會活動，公開表揚桃園市傑出農業人員與團體，總共有65項推展農業有功的獎項，桃園市長鄭...

因應未來可能紅燈限水 竹市規畫設158個供水站

中央旱災應變中心16日召開水情會議，宣布新竹不會進入紅燈限水階段，不過，因水情持續吃緊，新竹市長林智堅今天召開抗旱會議，...

米粉外交！駐美大使蕭美琴攜手林智堅行銷新竹米粉

駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，用英文行銷台灣美食，駐美代表蕭美琴陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。