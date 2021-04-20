竹縣斥資2.27億拓寬縣道120線 改善內灣老街塞車問題

新竹縣內灣及尖石地區為觀光熱門景點，縣道120線為連結內灣老街至尖石的主要路徑，但因路幅狹窄，每逢假日車流量大就塞車，連假時警方也須派員進行交管，為提升旅遊品質，縣府向中央爭取2.27億元，將拓寬永豐橋到內灣大橋段，從雙車道改為四車道，預計2024年6月完工。

縣府工務處表示，縣道120線路幅較窄，僅配置雙車道，道路容量不足且線型不佳，假日觀光湧進的車潮常導致交通壅塞，影響當地居民的生活及遊客旅遊體驗，因此被縣府納入10大交通建設規畫改善。

縣道120線計畫拓寬的路段在23.6到24.85公里處，也就是橫山永豐橋到內灣大橋的路段，全長約1.2公里，計畫將路幅由10至12公尺雙向兩車道，拓寬為16公尺的雙向四車道。

此案已獲得公路總局核定補助2.27億元，中央款1.79億元，縣配合款0.48億元。其中1.74億元為計畫工程款，用地徵收和地上物拆遷補償費用約0.53億元，今年辦理工程設計，明年辦理徵收和發包，計畫工期約18個月，預計2024年6月完工。

另外，具有內灣風景區外環道功能的竹30和竹32線，也是假日紓解車潮的重要路線，許多路段年久失修，道路品質不佳，縣府也已獲中央核定3658萬元經費，將進行重鋪路面、穩定邊坡以及改善排水等工程，預計明年上半年可完工，提供民眾舒適又安全的行車環境。