種丹參又種薰衣草 苗栗縣啟動學習型城市

苗栗縣政府今天啟動學習型城市，引進試種高經濟價值作物丹參，觀賞植物薰衣草，縣長徐耀昌並簽署宣言，將勠力發展在地價值，結合智慧科技，落實地方創生，透過學習型城市計畫，以「智慧農業、友善耕作」，及「橘色經濟、樂活養生」主題，終身學習塑造幸福願景。

教育部補助縣府300萬元，推動學習型計畫，縣府分析優勢條件，提出「智慧農業、友善耕作」、「橘色經濟、樂活養生」學習主題，徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、立委徐志榮太太王慧珍，及國立聯合大學校長李偉賢等人今天共同啟動學習型城市，打造「苗栗樂學園」。

其中，「智慧農業、友善耕作」部分，縣府農業處評估低汙染高優質農業生產環境條件，派員到花蓮縣取經，先在西湖鄉試種1分多的丹參，將發展中藥材市場，結合休閒農業區，認識丹參、讓丹參入菜，並規畫養生料理包，切合「食在地、吃當季、買在地」的消費趨勢。

此外，西湖鄉龍洞地區規畫6分地薰衣草花海，開發產品，老少共學、青銀合作；結合產官學力量，輔導在苗栗市推動紫錐花與紅茶混種試作，在三義鄉推動茅鄉炭坊智慧農業；省水、省工灌溉模式，在苗栗市推廣魯冰花，作為茶園循環綠肥等。