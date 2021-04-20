長榮防航空突發火災 向桃消防員實境滅火訓練學習

香港赤臘角國際機場本月11日發生火警事件，長榮航空為讓旗下員工熟悉突發火警滅火能力，今天起與桃園市消防局第三大隊合作，在竹圍分隊旁空地舉辦實境滅火訓練，由分隊長余順明帶領動手進行滅火實際訓練，長榮旗下第一批員工50人受訓，余順明表示，長榮航空為強化員工防火防災觀念，熟練滅火操作技術，希望透過滅火實務訓練，提升人員第一時間處理滅火能力和防止災情擴大。

長榮航空與消防局第三大隊合作辦理第一線人員滅火訓練，包括長榮航空旗下航空、空廚、航太、航勤部門總共416人，今天起至5月13日止，將分8梯次與竹圍消防分隊進行滅火實境訓練，長榮首席副總何慶生表示，為重視員工滅火教育訓練，該公司希望借重消防員實務經驗，強化員工滅火能力。