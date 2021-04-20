23歲起種有機 他獲選全國十大神農：等於20年來成績單

桃園市政府農業局今天舉行慶祝農民節大會活動，公開表揚桃園市傑出農業人員與團體，總共有65項推展農業有功的獎項，桃園市長鄭文燦也逐一親手頒獎。其中從農20多年的吳成富，榮獲第32屆全國十大神農獎，他勉勵有志加入青農行列的年輕人，入行前必須「停、看、聽」。

吳成富過去就讀龍潭農工農業經營科、嘉義大學農產管理科，23歲時便開始經營有機農場，當時仍是學生的他，義無反顧的當起青年農夫。他表示，家中世代務農但都沒有傳承，只能靠自己白手起家種植有機蔬菜，從農場經營到產製儲銷，都是自己慢慢摸索，談到獲獎心情，他直呼，「這等同於我20年來的成績單！」

吳成富指出，近幾年他更結合桃園市的青農，組織一個青年農民聯誼會，這讓他發現青農的缺工及資源稀少是很大的問題，因此他又另外再組織一個組織，讓成員能夠共享人力及機具，有效降低農業從業人員的投資成本、提升經營效益，以前沒有人這樣做過，但不希望這是唯一，希望有更多有想法的人，一同提出對青農有幫助的作法。

「年輕人要停、看、聽，不可貿然決定，它（青農）是一個正式職業，別抱著浪漫的心態！」吳成富呼籲也想成為青農的年輕人，真的要做就要一步一腳印踏實的做，可以先到相關單位的網站查詢，市府也有建置見習農場，可以到農場去實際感受汗水滴下泥土時的感覺，反問一下自己，「這工作真的是我喜歡的嗎？」

吳成富說，若年輕人可以待滿半年、一年，就算是蠻適合的，但也提醒這個產業如果稍微不認真，晚一點起床、不想這麼早工作，老天爺就把年終獎金、全勤獎金、薪水通通拿走，靠天吃飯這是很務實的問題，他也勉勵年輕人，遇到挫折應該用另個角度去看，人生若很平順就不會精彩。

鄭文燦提及，2015年起以畫設10區休閒農業區、成立100家休閒農場為目標，迄今已成功畫定10區休閒農業區、達成104家休閒農場，也向中央提送4區休閒農業區爭取畫定，市府會持續努力促進桃園觀光發展。