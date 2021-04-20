鄭文燦：桃園包租代管成效好 盼成全國典範
桃園市長鄭文燦今天視察社會住宅包租代管政策戶，他表示，桃園市包租代管政策在6都當中成效最好，第三期預計在5月開辦，預計提供3400戶，市府會努力落實政策成為全國典範。
鄭文燦上午前往平鎮區訪視社會住宅包租代管政策戶，他表示，包租代管是總統蔡英文上任以後的重要住宅政策。截至4月初，第一、第二期共媒合2496戶，在6都當中，桃園市包租代管成效最好，第三期包租代管計畫預計5月1日開辦，預計提供3400戶。
鄭文燦指出，包租代管的物件由房東提供，市政府遴選良好的管理顧問公司負責出租、管理，房東是3年一約，還有房屋稅、地價稅等優惠措施的誘因，租客是1年一約，除選擇物件較多，符合政策戶資格還可申請租金補助，性質上跟社宅效果一樣，在社宅未普及前，是民眾的好選擇。
鄭文燦說，目前全國的住宅市場內有約8%的房子閒置、未使用，房東過去可能會擔心包括稅率、裝潢或與房客的互動等問題而沒有完全釋出，包租代管政策將有助於出租市場形成，市府會努力讓包租代管政策在桃園落實得更好，成為全國典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言