鄭文燦：桃園包租代管成效好 盼成全國典範

桃園市長鄭文燦今天視察社會住宅包租代管政策戶，他表示，桃園市包租代管政策在6都當中成效最好，第三期預計在5月開辦，預計提供3400戶，市府會努力落實政策成為全國典範。

鄭文燦上午前往平鎮區訪視社會住宅包租代管政策戶，他表示，包租代管是總統蔡英文上任以後的重要住宅政策。截至4月初，第一、第二期共媒合2496戶，在6都當中，桃園市包租代管成效最好，第三期包租代管計畫預計5月1日開辦，預計提供3400戶。

鄭文燦指出，包租代管的物件由房東提供，市政府遴選良好的管理顧問公司負責出租、管理，房東是3年一約，還有房屋稅、地價稅等優惠措施的誘因，租客是1年一約，除選擇物件較多，符合政策戶資格還可申請租金補助，性質上跟社宅效果一樣，在社宅未普及前，是民眾的好選擇。

鄭文燦說，目前全國的住宅市場內有約8%的房子閒置、未使用，房東過去可能會擔心包括稅率、裝潢或與房客的互動等問題而沒有完全釋出，包租代管政策將有助於出租市場形成，市府會努力讓包租代管政策在桃園落實得更好，成為全國典範。