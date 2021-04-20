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台北為何不缺水？學者揭翡翠水庫「超前部署」3關鍵

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因應未來可能紅燈限水 竹市規畫設158個供水站

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天召開抗旱會議，強調新竹市提前部署，因應未來可能限水，全市將設158個供水站，已著手採購水塔。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天召開抗旱會議，強調新竹市提前部署，因應未來可能限水，全市將設158個供水站，已著手採購水塔。圖／新竹市政府提供

中央旱災應變中心16日召開水情會議，宣布新竹不會進入紅燈限水階段，不過，因水情持續吃緊，新竹市長林智堅今天召開抗旱會議，強調新竹市提前部署，因應未來可能限水，全市將設158個供水站，已著手採購水塔，並協調消防局、國軍支援送水，最多可有27輛送水車可載99公噸水源補給，也請民眾持續落實節水，可參與抽獎活動。

依經濟部水利署資訊，新竹2座水庫蓄水持續下探，寶山水庫今年蓄水率17.2%，寶二水庫更慘只剩6.2%，水庫蓄水量只剩30到60天，林智堅也提到，氣象局預測接下來雨情正常偏少，要「做最壞的打算、最好的準備」，市府已完成10場次節水鄰里宣導。

市府工務處指出，台灣自來水公司已先規畫23個供水站，加上新竹市政府再規畫135個鄰里供水站，屆時總計全市將有158個供水站，平均1個里有1到2個點，供民眾取水。

另市府也盤點消防局備有17輛送水車，可載運69噸水源，消防局依「國軍協助執行災害防救工作辦法」規畫申請國軍支援10輛送水車，每輛送水車可運載3噸水源，也就是說若限水時，全市將有27輛送水車運載99噸水源，每車能專責負責5至6處送水點位。

新竹政府指出，除了請民眾持續節水，市府也與中央合作努力開源，包括每日北水南調20萬噸、RO級再生水、海水淡化、17口抗旱水井、建築物抽排水再利用。呼籲全民「三個努力」，政府努力找水、企業努力節水、市民努力省水，一起度過旱象危機。

新竹 水庫 國軍

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