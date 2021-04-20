快訊

丁怡銘回任就興師問罪？游錫堃未否認：政院應循正常管道溝通

彰化逮捕之亂：警察「假摔」成非法執法危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

米粉外交！駐美大使蕭美琴攜手林智堅行銷新竹米粉

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，最新影片由駐美代表蕭美琴開箱介紹新竹市長林智堅送上的新竹米粉。記者張裕珍／翻攝
駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，最新影片由駐美代表蕭美琴開箱介紹新竹市長林智堅送上的新竹米粉。記者張裕珍／翻攝

駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，用英文行銷台灣美食，駐美代表蕭美琴陸續大啖嘉義火雞肉飯和高山茶，昨天則特別開箱介紹新竹市長林智堅送上的新竹米粉，林智堅也跨海宣傳，在影片中現身介紹新竹米粉的特色與做法，讓更多民眾能認識台灣的在地好味道，強調米粉是新竹的驕傲。

駐美代表處和新竹市政府合作影片昨晚上線，蕭美琴與林智堅臉書都分享，蕭留言透露，雙方合作源自於去年底收到市長寄來新竹米粉，成為一起慰勞所有代表處同仁的聖誕禮物，溫暖的家鄉味，林則留言感謝大使幫忙行銷，會再幫代表處「補貨」。

「新竹炒米粉」是「台灣好食在」系列第3支影片，林智堅也現身影片推薦新竹米粉，「我只要吃一口就知道是不是新竹的米粉」，並說新竹米粉是用在地品質優良的在來米製成，經過28800秒（8小時）的日曬加上新竹的九降風，創造其獨特的口感。

影片也示範如何製作台式炒米粉，最後淋上滷肉燥，讓炒米粉更添口感與風味，讓人看了食指大動，駐美代表處一系列影片中，還同步推出「認識新竹」影片，蕭美琴特別介紹，新竹市是科技重鎮在台美關係中扮演重要角色，新竹科學園區的科技大廠更在科技製造業的產業鏈具有關鍵地位，帶領年輕新竹市的更是全台灣最年輕的市長。

駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，最新影片新竹市長林智堅也現身，介紹新竹美食米粉。記者張裕珍／翻攝
駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，最新影片新竹市長林智堅也現身，介紹新竹美食米粉。記者張裕珍／翻攝

新竹米粉 林智堅 蕭美琴

延伸閱讀

新竹高商女籃奪HBL乙組二連霸 林智堅會面「冠軍女孩」

下一步選桃園市長？林智堅：眼前著重加速市政建設

用果乾外交！黃偉哲親挑「台南之光驚喜包」送蕭美琴

林智堅接種疫苗 脫西裝露內衣有這條線⋯網友吃驚了

相關新聞

米粉外交！駐美大使蕭美琴攜手林智堅行銷新竹米粉

駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，用英文行銷台灣美食，駐美代表蕭美琴陸...

竹縣首辦高級救護技術員訓練 提供更專業緊急救護服務

新竹縣政府消防局舉辦首期高級救護技術員（EMTP）訓練班，參訓學員包括新竹縣、市及基隆市消防局及民間人士共24人，昨天開...

煙波觀光集團攜手世界展望會為水資源行動發聲

台灣迎來嚴峻乾旱危機，如何節約用水、珍惜現有水資源是重要議題，煙波國際觀光集團特與台灣世界展望會合作舉辦「一起守護水水的...

桃第二行政園區 先採中繼方案

桃園市升格後，公務員人數增加，現有辦公空間不敷使用，府外局處辦公廳舍月租金也高達180萬元，市府去年有意增設第二行政園區...

桃園市政大樓 6月外牆拉皮

桃園市政府目前使用的市政大樓後棟建築興建迄今已27年，2016年、2019年曾發生外壁大規模剝落，目前仍有安全顧慮，考量...

竹南、頭份 規畫4都更區

苗栗縣頭份市、竹南鎮近年發展快速，面臨市區部分街道狹窄、建物老舊及工業區閒置等問題，縣府辦理「竹南頭份都市計畫區都市更新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。