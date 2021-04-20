米粉外交！駐美大使蕭美琴攜手林智堅行銷新竹米粉

駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，用英文行銷台灣美食，駐美代表蕭美琴陸續大啖嘉義火雞肉飯和高山茶，昨天則特別開箱介紹新竹市長林智堅送上的新竹米粉，林智堅也跨海宣傳，在影片中現身介紹新竹米粉的特色與做法，讓更多民眾能認識台灣的在地好味道，強調米粉是新竹的驕傲。

駐美代表處和新竹市政府合作影片昨晚上線，蕭美琴與林智堅臉書都分享，蕭留言透露，雙方合作源自於去年底收到市長寄來新竹米粉，成為一起慰勞所有代表處同仁的聖誕禮物，溫暖的家鄉味，林則留言感謝大使幫忙行銷，會再幫代表處「補貨」。

「新竹炒米粉」是「台灣好食在」系列第3支影片，林智堅也現身影片推薦新竹米粉，「我只要吃一口就知道是不是新竹的米粉」，並說新竹米粉是用在地品質優良的在來米製成，經過28800秒（8小時）的日曬加上新竹的九降風，創造其獨特的口感。