竹縣首辦高級救護技術員訓練 提供更專業緊急救護服務

新竹縣政府消防局舉辦首期高級救護技術員（EMTP）訓練班，參訓學員包括新竹縣、市及基隆市消防局及民間人士共24人，昨天開訓展開為期10個月、合計1304小時的到院前緊急救護專業訓練；待學員結訓順利取得EMTP證照後，竹縣將成立桃竹苗地區第一支專責高級救護分隊，提供新竹縣民更專業的緊急救護服務。

本次EMTP訓練由中國醫藥大學附設醫院台中總院承辦，共有24名學員參訓，除新竹縣14名消防員外，新竹市和基隆市消防局也各遴派4人參訓，另有2名台灣災難醫療隊發展協會成員；參訓學員中最資深的已有17年的消防資歷、最資淺的畢業未滿2年。

消防局表示，高級救護技術員得在預立醫療流程下，對病人實施氣管內插管、給予急救藥物及操作手動電擊器等急救處置作為，如果能因更高階的處置作為讓危急病人延續生命並獲得健康的生活，也能讓救護工作獲得更多的成就感。

目前竹縣消防局救護人員多為中級救護技術員，高級救護技術員只有19人、比率只占5％略顯不足，縣府今年特別撥款280萬元辦理第1期高級救護技術員訓練，也是竹竹苗地區首次舉辦，預計培訓14名同仁成為高級救護技術員，讓新竹縣TP的比率提升至9％。

新竹縣政府消防局代理副局長李立成指出，該局對於OHCA病人的急救成功率逐年提升，去年急救成功率達23.4％為乙組第1並與全國平均數相當，今年1月OHCA急救成功率更創下38.5％全國第一的新紀錄、2月為35.4％全國排名第2。期望藉由培訓更多的EMTP，提供高級急救處置作為，再創消防局緊急救護新里程碑。