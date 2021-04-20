煙波觀光集團攜手世界展望會為水資源行動發聲

台灣迎來嚴峻乾旱危機，如何節約用水、珍惜現有水資源是重要議題，煙波國際觀光集團特與台灣世界展望會合作舉辦「一起守護水水的地球」系列活動，一起為水資源行動發聲，希望能提高討論聲量，讓更多人正視水資源危機，呼籲更多民眾響應捐款行動，用實體活動讓旅客建立珍惜水資源意識。

煙波國際觀光集團表示，這次與台灣世界展望會合作推廣水資源行動，希望能透過線上及線下的活動建立起旅客對珍惜水資源的認知，並讓更多人了解地球目前面臨的危機，呼籲旅客一同響應捐款，並從自身環保、珍惜地球資源做起！」。

這項專案的活動期間為即日起至5月2日，實體集章活動於新竹湖濱館獨家舉辦，透過三個集章點的互動設計，讓小朋友以更親近的視角了解環境議題，集章完成即可兌換世界展望會限量禮品、捐款小卡及限量明信片。同時邀請關注環保及水資源議題的廣大民眾一起響應線上捐款－煙波集團水資源募捐款專戶：https://pse.is/3es3yk，專案募集款項將直接資助台灣世界展望會「Water to Kids乾淨水 零距離」行動；另即日起煙波也於集團FB粉絲團舉辦抽獎活動，參加者有機會獲得新竹湖濱館萬元住宿券。