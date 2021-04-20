快訊

丁怡銘回任就興師問罪？游錫堃未否認：政院應循正常管道溝通

彰化逮捕之亂：警察「假摔」成非法執法危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煙波觀光集團攜手世界展望會為水資源行動發聲

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
煙波集團新竹湖濱館舉辦護水集章活動，讓小朋友在互動過程中用更親近的視角認識水資源議題。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波集團新竹湖濱館舉辦護水集章活動，讓小朋友在互動過程中用更親近的視角認識水資源議題。圖／煙波國際觀光集團提供

台灣迎來嚴峻乾旱危機，如何節約用水、珍惜現有水資源是重要議題，煙波國際觀光集團特與台灣世界展望會合作舉辦「一起守護水水的地球」系列活動，一起為水資源行動發聲，希望能提高討論聲量，讓更多人正視水資源危機，呼籲更多民眾響應捐款行動，用實體活動讓旅客建立珍惜水資源意識。

煙波國際觀光集團表示，這次與台灣世界展望會合作推廣水資源行動，希望能透過線上及線下的活動建立起旅客對珍惜水資源的認知，並讓更多人了解地球目前面臨的危機，呼籲旅客一同響應捐款，並從自身環保、珍惜地球資源做起！」。

這項專案的活動期間為即日起至5月2日，實體集章活動於新竹湖濱館獨家舉辦，透過三個集章點的互動設計，讓小朋友以更親近的視角了解環境議題，集章完成即可兌換世界展望會限量禮品、捐款小卡及限量明信片。同時邀請關注環保及水資源議題的廣大民眾一起響應線上捐款－煙波集團水資源募捐款專戶：https://pse.is/3es3yk，專案募集款項將直接資助台灣世界展望會「Water to Kids乾淨水 零距離」行動；另即日起煙波也於集團FB粉絲團舉辦抽獎活動，參加者有機會獲得新竹湖濱館萬元住宿券。

水資源 捐款 世界展望會

延伸閱讀

水資源整治亂象 鄭州造湖拚觀光、廣西填池避惡臭

水位目前橘燈！墾丁供水無虞讓人羨 旅宿業者不忘節水

影／缺水嚴重！水公司也搶水「徵用」工地地下水

立院法制局：水資源調控 可納入疫情中心

相關新聞

米粉外交！駐美大使蕭美琴攜手林智堅行銷新竹米粉

駐美代表處去年底開始推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，用英文行銷台灣美食，駐美代表蕭美琴陸...

竹縣首辦高級救護技術員訓練 提供更專業緊急救護服務

新竹縣政府消防局舉辦首期高級救護技術員（EMTP）訓練班，參訓學員包括新竹縣、市及基隆市消防局及民間人士共24人，昨天開...

煙波觀光集團攜手世界展望會為水資源行動發聲

台灣迎來嚴峻乾旱危機，如何節約用水、珍惜現有水資源是重要議題，煙波國際觀光集團特與台灣世界展望會合作舉辦「一起守護水水的...

桃第二行政園區 先採中繼方案

桃園市升格後，公務員人數增加，現有辦公空間不敷使用，府外局處辦公廳舍月租金也高達180萬元，市府去年有意增設第二行政園區...

桃園市政大樓 6月外牆拉皮

桃園市政府目前使用的市政大樓後棟建築興建迄今已27年，2016年、2019年曾發生外壁大規模剝落，目前仍有安全顧慮，考量...

竹南、頭份 規畫4都更區

苗栗縣頭份市、竹南鎮近年發展快速，面臨市區部分街道狹窄、建物老舊及工業區閒置等問題，縣府辦理「竹南頭份都市計畫區都市更新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。