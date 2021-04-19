桃園平鎮北華里 首獲績優治安示範社區認證
桃園市警察局今在平鎮區北勢市民活動中心舉辦桃園市「績優治安示範社區」揭牌儀式，平鎮區北華里獲選桃園市109年績優治安示範社區，桃園市長鄭文燦特別出席頒發認證標章，並感謝所有守望相助隊成員不辭辛勞的付出，讓社區治安越來越好。
鄭文燦表示，績優治安示範社區的評鑑，除了警察局、消防局、社會局的參與，還包括巡守隊的預防犯罪、弱勢照顧、救災準備等項目，各項指標都符合標準才能獲得認證標章，北華里社區守望相助隊在里長鄧爕墩的帶領之下脫穎而出，獲選桃園市今年績優治安示範社區，實屬不易。
鄧爕墩表示，他肩負社區發展協會理事長、北華里里長與北華里守望相助隊分隊長等多項任務，每天盡心投入社區治安維護工作，為了社區治安安全及婦幼安全共同攜手合作，未來也將持續努力。
目前桃園守望相助巡守隊數目已超過160隊，超過1萬1000名隊員，每年編列逾1億1000萬元預算，包括每月運作費大隊2萬元、中隊2萬元、分隊2萬5000元，以及常年訓練費每人500元、團體意外險每人500元、業務觀摩聯誼活動費每人1600元；此外，也建立考核獎金制度，考核補助費分二級補助，分別為A級16萬元、B級12萬元。
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