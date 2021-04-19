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桃園松榮米廠好米銷日指定 鄭文燦：台米過剩擴大外銷

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市松榮碾米廠長李榮福（左二）介紹生產的好米，桃園市長鄭文燦（左一）參訪十分肯定。記者曾增勳／攝影
桃園市松榮碾米廠長李榮福（左二）介紹生產的好米，桃園市長鄭文燦（左一）參訪十分肯定。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午率市府首長前往觀音區松榮碾米廠參訪，推廣稻米產銷履歷制，他實地參觀松榮米廠電腦選米、集塵到洗米自動化設備十分讚賞，鄭文燦表示，松榮碾米廠率先稻米外銷日本，也是日本指定外銷米的工廠，目前台灣稻米過剩，希望該廠擴大規模、採收，拓展台灣好米外銷市場。

觀音區松榮碾米廠傳承三代已有70年歷史，現任廠長李榮福為第二代負責人、也是全國米穀公會聯合會理事長，他對白米品質和作業講究，他說，要碾出好米，就要將生產履歷制把關把好，讓消費者吃到好米，外銷才能打出台灣好品質米。

李榮福介紹該碾米廠採用低溫冷藏保鮮技術，進口日本、英國、德國的精米機及色彩機，設備全自動化由電腦精確控制，全廠集塵無粉塵，透過重複2次精米、洗米到選色3道程序，碾出最優質米粒，該廠前年獲日本進口商社指定為台灣外銷米的碾米廠，當年外銷日本1140公噸為台灣米外銷日本最大數量。

鄭文燦表示，市政正在推廣稻米生產履歷制，去年已有97戶農民通過驗證，松福碾米廠處理米的程序，被日本指定外銷日本稻米的碾米廠，代表該廠的稻米品質很好，農糧署和市府選定松福有能力外銷稻米廠，希望擴大規模和採收外銷，全市國中小學將在預算支持下，盡量採購在地米，推廣米食文流。

桃園市長鄭文燦（左二）參訪松榮碾米廠參訪，廠長李榮福（左三）介紹稻米產銷履歷制及精米選米專業自動化。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）參訪松榮碾米廠參訪，廠長李榮福（左三）介紹稻米產銷履歷制及精米選米專業自動化。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）參訪松榮碾米廠，推薦該廠生產的優質米好吃。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）參訪松榮碾米廠，推薦該廠生產的優質米好吃。記者曾增勳／攝影

日本 稻米 鄭文燦

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