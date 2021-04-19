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營造業成本漲 鄭文燦：新活動中心追加500萬預算才發包

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園龍潭區大烏林市民活動中心今舉辦落成典禮，市長鄭文燦出席。記者朱冠諭／攝影
桃園龍潭區大烏林市民活動中心今舉辦落成典禮，市長鄭文燦出席。記者朱冠諭／攝影

桃園龍潭區大烏林市民活動中心今舉辦落成典禮，市長鄭文燦致詞表示，近來由於營造業人力及建材等成本上漲，公共工程發包容易流標，大烏林市民活動中心新建工程發包過程也多次流標，直到市府追加約500萬預算才順利發包，未來希望透過大烏林市民活動中心搭配日出公園整體空間營造，讓市民多加利用舉辦活動。

龍潭區長胡星輝表示，本項工程前年5月3日開工，去年10月底完工，總工程經費2357萬元，地上3層總樓地板面積約650平方公尺，1樓設有舞台、投影機、音響、無障礙及親子廁所、廚房，2樓設有多功能視聽室，3樓有開放式會議室，方便社區居民及學校團體舉辦各類活動，約可容納300人。

鄭文燦指出，烏林、烏樹林及百年3個里共有5025戶、約1萬3000多人，過去里民使用潛龍國小校內空間作為社區活動中心，現為提供大烏林地區鄉親更優質的活動空間，新建大烏林市民活動中心，市府也將擴大闢建活動中心計畫，滿足各個生活圈的建設需求，讓建設更普及。

桃園龍潭區大烏林市民活動中心今舉辦落成典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園龍潭區大烏林市民活動中心今舉辦落成典禮。記者朱冠諭／攝影

鄭文燦

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