快訊

阿里巴巴遭重罰後，中國電商成長時代告終？

好消息！華南水氣移入 氣象局曝這天起全台可望有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園福海宮王公慶典復辦 飛輦轎過金火北部最吸睛

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區福海宮輔信王公聖誕盛大慶典，北部盛大「飛輦轎、過金火」儀式吸引大批信眾圍觀。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區福海宮輔信王公聖誕盛大慶典，北部盛大「飛輦轎、過金火」儀式吸引大批信眾圍觀。記者曾增勳／攝影

桃園市大園區竹圍福海宮輔信王公今天農曆三月初八王公聖誕千秋，廟方今天下午舉辦盛大慶典活動，吸引大批信眾參拜，疫情影響下，各地僅30頂神轎參與「飛輦轎、過金火」儀式，廟方表示，去年受疫情影響，輔信王公慶典及「飛輦轎、過金火」儀式停辦，今年恢復舉辦，吸引各地信眾參與和觀賞，盛大熱鬧。

竹圍福海宮供奉輔信王公金身，為福建祖廟唯一來台本尊，至今170年歷史，也是全台60多間輔信王公祖廟，地方信眾稱「王公祖（爺）」，每年農曆3月8日輔信王公聖誕千秋，廟方舉辦王公聖誕慶典及「飛輦轎、過金火」儀式，成為北台灣保留最盛大過金火傳統文化。

盡管竹圍福海宮畫入桃園航空城計畫桃機第三跑道預定地範圍，搬遷爭議未休，不過福海宮「飛輦轎、過金火」儀式已被市政府列為「無形文化資產」保護，陳姓居民說，王公慶典停辦一年，今年恢復熱鬧舉辦，可見輔信王公受到百姓信仰和愛戴。

廟方表示，信眾抬出輔信王公神轎帶頭進行「飛輦轎、過金火」儀式，疫情限制，總共30頂神轎信眾飛輦轎、過金火儀式，傳承王公祖慶典，廟方信眾相約明年再見。

桃園市大園區福海宮輔信王公聖誕盛大慶典，由市議員徐其萬（右）、游吾和（左）為王公抬轎慶典開鑼。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區福海宮輔信王公聖誕盛大慶典，由市議員徐其萬（右）、游吾和（左）為王公抬轎慶典開鑼。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區福海宮輔信王公聖誕盛大慶典，北部盛大「飛輦轎、過金火」儀式吸引大批信眾圍觀。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區福海宮輔信王公聖誕盛大慶典，北部盛大「飛輦轎、過金火」儀式吸引大批信眾圍觀。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區福海宮輔信王公聖誕盛大慶典，吸引各地神轎和大批信眾參與號十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區福海宮輔信王公聖誕盛大慶典，吸引各地神轎和大批信眾參與號十分熱鬧。記者曾增勳／攝影

神轎 疫情

延伸閱讀

桃園古蹟旁民宅凌晨火警 14歲少年阻隔火源獲救

家用垃圾冠6都 桃市：計算標準不一

大甲媽回來囉！信徒完成「承諾」之旅00：10安座

白沙屯媽祖慈悲！回鑾趕行程不忘讓虔誠信眾適度歇腳

相關新聞

桃園福海宮王公慶典復辦 飛輦轎過金火北部最吸睛

桃園市大園區竹圍福海宮輔信王公今天農曆三月初八王公聖誕千秋，廟方今天下午舉辦盛大慶典活動，吸引大批信眾參拜，疫情影響下，...

記錄客家4大戰役 童書生動刻畫義民抗日史

桃園市客家局今於晴耕雨讀小書院舉辦「1895乙未桃園客家保衛戰」新書發表會，這是客家局首次以兒童角度發行專書，介紹甲午戰...

北埔慈天宮修復竣工 重現百年古蹟風華

新竹縣定古蹟北埔慈天宮已超過180年歷史，是當地民眾的信仰中心，且鄰近北埔老街，假日總會吸引大批遊客前往，去年因發現多處...

共融公園再一座！興南公園全面改造6月底完工

新竹市興南公園位於市區核心地帶，至今有30年歷史，因使用率高，導致設施老舊零散、鋪面高低不平，市府啟動「進擊的公園2.0...

頭份、竹南地區規畫4處都更區 縣府盼促進都市長遠發展

苗栗縣頭份市、竹南鎮近年來發展快速，但面臨市區部分街道狹窄、建物老舊，及工業區閒置等問題，縣府辦理「竹南頭份都市計畫區都...

竹縣峨眉國小風雨球場 開放

有123年歷史的新竹縣峨眉國小，日前完成風雨球場改建，讓師生不論豔陽或下雨都能順利進行體育課及戶外活動，非上課時間也開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。