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桃園福海宮王公慶典復辦 飛輦轎過金火北部最吸睛
桃園市大園區竹圍福海宮輔信王公今天農曆三月初八王公聖誕千秋，廟方今天下午舉辦盛大慶典活動，吸引大批信眾參拜，疫情影響下，各地僅30頂神轎參與「飛輦轎、過金火」儀式，廟方表示，去年受疫情影響，輔信王公慶典及「飛輦轎、過金火」儀式停辦，今年恢復舉辦，吸引各地信眾參與和觀賞，盛大熱鬧。
竹圍福海宮供奉輔信王公金身，為福建祖廟唯一來台本尊，至今170年歷史，也是全台60多間輔信王公祖廟，地方信眾稱「王公祖（爺）」，每年農曆3月8日輔信王公聖誕千秋，廟方舉辦王公聖誕慶典及「飛輦轎、過金火」儀式，成為北台灣保留最盛大過金火傳統文化。
盡管竹圍福海宮畫入桃園航空城計畫桃機第三跑道預定地範圍，搬遷爭議未休，不過福海宮「飛輦轎、過金火」儀式已被市政府列為「無形文化資產」保護，陳姓居民說，王公慶典停辦一年，今年恢復熱鬧舉辦，可見輔信王公受到百姓信仰和愛戴。
廟方表示，信眾抬出輔信王公神轎帶頭進行「飛輦轎、過金火」儀式，疫情限制，總共30頂神轎信眾飛輦轎、過金火儀式，傳承王公祖慶典，廟方信眾相約明年再見。
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