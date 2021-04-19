桃園福海宮王公慶典復辦 飛輦轎過金火北部最吸睛

桃園市大園區竹圍福海宮輔信王公今天農曆三月初八王公聖誕千秋，廟方今天下午舉辦盛大慶典活動，吸引大批信眾參拜，疫情影響下，各地僅30頂神轎參與「飛輦轎、過金火」儀式，廟方表示，去年受疫情影響，輔信王公慶典及「飛輦轎、過金火」儀式停辦，今年恢復舉辦，吸引各地信眾參與和觀賞，盛大熱鬧。

竹圍福海宮供奉輔信王公金身，為福建祖廟唯一來台本尊，至今170年歷史，也是全台60多間輔信王公祖廟，地方信眾稱「王公祖（爺）」，每年農曆3月8日輔信王公聖誕千秋，廟方舉辦王公聖誕慶典及「飛輦轎、過金火」儀式，成為北台灣保留最盛大過金火傳統文化。

盡管竹圍福海宮畫入桃園航空城計畫桃機第三跑道預定地範圍，搬遷爭議未休，不過福海宮「飛輦轎、過金火」儀式已被市政府列為「無形文化資產」保護，陳姓居民說，王公慶典停辦一年，今年恢復熱鬧舉辦，可見輔信王公受到百姓信仰和愛戴。