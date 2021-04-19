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記錄客家4大戰役 童書生動刻畫義民抗日史
桃園市客家局今於晴耕雨讀小書院舉辦「1895乙未桃園客家保衛戰」新書發表會，這是客家局首次以兒童角度發行專書，介紹甲午戰敗後台人義勇軍捍衛家園的故事。該書透過生動插圖搭配文字，深入淺出讓讀者了解桃園客家4大戰役的歷史，期盼讓客家義民精神永流傳。
桃園市長鄭文燦致詞表示，甲午戰爭清朝戰敗，1895年簽訂馬關條約將台灣割讓日本，台灣人為保家衛土與日軍爆發多場戰役，其中以桃竹苗、六堆等客家地區展開的抵抗最為激烈，在缺乏武裝、糧餉及組織的情況下，桃園地區發生大湳尾、安平鎮、龍潭陂及大嵙崁等4大戰役，客家義軍以游擊方式保衛家園，精神令人敬佩。
鄭文燦表示，為完整記錄重要客家歷史事件，市府將安平鎮之役規畫為客庄十二大節慶，每年舉辦安平鎮古戰場巡禮、龍潭划龍舟等活動；此外，龍潭陂之役所留下的七十三公忠義廟、焚毀重建的大溪老街，和預計年底前啟用的「1895乙未保台紀念公園」，未來將辦理相關展覽及活動，讓更多民眾認識這段歷史。
客家局長黃傅淑香表示，雖然研究乙未戰役的著作所在多有，但至今尚無完整介紹這段桃園客家4大戰役的專書，客家局首次以適合兒童閱讀的角度發行「1895乙未桃園客家保衛戰」，即日起在五南文化廣場、國家書店及三民書局等各大實體書店及博客來、讀冊等網路書店平台皆可購買。
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