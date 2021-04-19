北埔慈天宮修復竣工 重現百年古蹟風華

新竹縣定古蹟北埔慈天宮已超過180年歷史，是當地民眾的信仰中心，且鄰近北埔老街，假日總會吸引大批遊客前往，去年因發現多處結構凹陷變形、龜裂及漏水，獲客委會核定900萬餘元經費辦理修復工程，歷經11個月工期，讓百年古蹟恢復昔日風貌，今天舉行竣工典禮。

縣長楊文科、客委會副主委鍾孔炤及北埔鄉長莊明增等人均出席典禮。文化局表示，慈天宮自921震災修復後，近20年來因日曬雨淋，加上幾次中型地震，屋面損壞造成漏水，不利古蹟保存也影響香客參拜祭祀，經縣府爭取，由客委會補助756萬元、縣府配合54萬元、廟方自籌90萬元，總經費900萬元進行修復。

修復前慈天宮三川殿簷口下陷、垂脊開裂，屋面瓦壟下滑錯位，工程針對損壞區域進行局部拆解、樑桁木作及屋脊瓦作等修復，並對屋脊上的剪黏泥塑等藝術裝飾減量設計，將原有屋面重量減輕，減少下方木桁架的承重負擔。

文化局說，此次工程選用本土的烏心石木進行修復，大木、泥水、脊瓦、剪黏泥塑、木作彩繪等工項，共聘用8名文化部列冊的傳統匠師參與修復，由兩位傳統司阜分別處理三川殿及左右迴廊剪黏泥塑。

其中，由文化部指定文化資產保存技術保存者傅明光司阜，擔任全區瓦作修復，特色是以不鋪設防水毯的傳統工法，考量整體排水與通風，讓屋面自然呼吸。