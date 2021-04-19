共融公園再一座！興南公園全面改造6月底完工

新竹市興南公園位於市區核心地帶，至今有30年歷史，因使用率高，導致設施老舊零散、鋪面高低不平，市府啟動「進擊的公園2.0」，去年投入1600萬元翻修，改善原有空間，增加體健、照明設施、無障礙出入口，並新設親子鞦韆、滑梯等共融遊具，預計今年6月底完工，將成為全齡樂活的全新休憩場域。

市府表示，興南公園占地0.3公頃，有30年歷史，原設施多、凌亂且老舊，鋪面高低不平，這次改造由合寬建築師事務所、劉忻宜設計師操刀，改善植栽、鋪面、排水及燈光，整修涼亭與迴廊，將原有綠地面積13%增至45%，更在榕樹下新設休憩平台，並新設5座體健設施，新增親子鞦韆、溜滑梯與彈跳網等親子共融遊具。

城銷處表示，市府推動「進擊的公園」改造計畫，第一階段完成23處，吸引許多外縣市府參訪取經，之後啟動進擊的公園2.0，盤整10處位於步行城市第二、三階段內的公園，有設施老舊、歷史悠久等問題，改善完工後將更完善步行城市的建構。

市長林智堅說，公園改造都秉持三大原則，保留原有的大樹並重新梳理，讓樹木有良好的生長空間，視環境移植原生種樹木，增加綠覆率；改善原有排水不良的問題；每座公園都依當地環境，規畫特色遊具，包括共融遊具、沙坑與磨石子溜滑，並打造友善行人空間，設置透水彈性鋪面的環園步道，打造全年齡都喜愛的公園。