頭份、竹南地區規畫4處都更區 縣府盼促進都市長遠發展

苗栗縣頭份市、竹南鎮近年來發展快速，但面臨市區部分街道狹窄、建物老舊，及工業區閒置等問題，縣府辦理「竹南頭份都市計畫區都市更新整體計畫」，規畫竹南、頭份地區4處更市更新地區，活絡地方經濟發展，並提升生活環境品質。

縣府規畫4處都更地區包括「竹南慈裕宮周邊舊聚落更新地區」、「竹南車站周邊商圈更新地區」、「竹南頭份工業區轉型活化更新地區」，及「頭份市中心商圈更新地區」，近期將提交縣都市計畫委員會審議，通過後再公告畫定都市更新地區。

竹南、頭份占了全縣人口三分之一，近年來台灣積體電路製造公司投資在竹南科學園，興建先進封測廠，京元電子股份有限公司也計畫竹南鎮中華廠擴廠，都市發展備受看好，縣府期盼透過都市更新，改善老市區環境、活化閒置工業土地、強化都市防災計畫。

縣府工商發展處指出，畫定都更區後，土地相關權利人即可依照「苗栗縣都市更新單元劃定基準」向縣府提案，辦理都更事業，並可享有容積獎勵（上限為1.5倍法定容積）、稅捐（土地增值稅、契稅、房屋稅、地價稅）減免等優惠。

縣府推廣都更，去年竹南慈裕宮周邊舊聚落，全縣第一件民間自辦都更案動工，獲得容積獎勵23.58%，老舊住宅將拆除興建連棟式透天住宅、店鋪及公寓，縣府今年初並修正「苗栗縣都市更新單元劃定基準」，及新訂「苗栗縣政府受理提議劃定更新地區作業原則」，強化都更誘因，若有都更問題可以洽詢037-559250。