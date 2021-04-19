AZ疫苗開放自費接種 竹縣東元綜合醫院超過百人預約

新冠肺炎疫苗今起開放有出國需求等民眾預約自費接種，新竹縣的東元綜合醫院為目前縣內唯一可自費接種的醫院，院方表示，自公告開放以來，已接獲多民眾詢問，目前已有超過百人成功預約，開打首日（21日）名額已滿，歡迎民眾及早預約、踴躍施打。

院方表示，根據中央流行疫情指揮中心公告，自費接種採預約制，東元綜合醫院積極調度人力、增開門診，提供網路及專線供民眾預約自費接種，可撥打(03)-5527000轉0，或到網站https://w3.tyh.com.tw/WebRegList_Dept.aspx?d=55進行預約，預約成功的民眾，將以簡訊通知。

自費接種收費包含掛號費200元、診察費338元，共538元，提醒自費接種民眾須帶健保卡、身分證、居留證或護照等證件，預約當日接種前需完成量測體溫及血壓、醫師問診，經醫師評估適合後，才能進行接種。

院方也指出，配合中央規範，珍惜疫苗資源，若至預約接種日前一天中午12點預約人數未達10人，將以簡訊通知及專人電話通知更改預約接種時間；若為公司行號超過40人欲同日施打，可協助另外開診。

另外，14天或28天內如有接種不活化疫苗(14天)或活性減毒疫苗(28天)，請暫緩接種COVID-19疫苗。

不活化疫苗包括B型肝炎疫苗、Ａ型肝炎疫苗、白喉破傷風混合疫苗、白喉破傷風性百日咳混合疫苗、注射式小兒麻痺疫苗、ｂ型嗜血桿菌疫苗、流感疫苗、狂犬病疫苗、人類乳突病毒疫苗、多醣體肺炎鏈球菌疫苗、結合型肺炎鏈球菌疫苗、多醣體流行性腦脊髓膜炎疫苗、結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗（MCV4）五合一疫苗（DTaP-IPV-Hib）、六合一疫苗（DTaP-IPV-HepB-Hib）；活性減毒疫苗包括卡介苗、水痘疫苗、MMR、黃熱病疫苗、輪狀病毒疫苗、口服小兒麻痺疫苗、日本腦炎疫苗。