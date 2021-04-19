快訊

後備軍士官缺很大 軍方想開11周速成班 網友：能打仗嗎

全台逾40所學校瀕退場 高達7成是技職體系

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AZ疫苗開放自費接種 竹縣東元綜合醫院超過百人預約

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新冠肺炎疫苗今起開放有出國需求等民眾預約自費接種，東元綜合醫院已有超過百人預約。圖／東元綜合醫院提供
新冠肺炎疫苗今起開放有出國需求等民眾預約自費接種，東元綜合醫院已有超過百人預約。圖／東元綜合醫院提供

新冠肺炎疫苗今起開放有出國需求等民眾預約自費接種，新竹縣的東元綜合醫院為目前縣內唯一可自費接種的醫院，院方表示，自公告開放以來，已接獲多民眾詢問，目前已有超過百人成功預約，開打首日（21日）名額已滿，歡迎民眾及早預約、踴躍施打。

院方表示，根據中央流行疫情指揮中心公告，自費接種採預約制，東元綜合醫院積極調度人力、增開門診，提供網路及專線供民眾預約自費接種，可撥打(03)-5527000轉0，或到網站https://w3.tyh.com.tw/WebRegList_Dept.aspx?d=55進行預約，預約成功的民眾，將以簡訊通知。

自費接種收費包含掛號費200元、診察費338元，共538元，提醒自費接種民眾須帶健保卡、身分證、居留證或護照等證件，預約當日接種前需完成量測體溫及血壓、醫師問診，經醫師評估適合後，才能進行接種。

院方也指出，配合中央規範，珍惜疫苗資源，若至預約接種日前一天中午12點預約人數未達10人，將以簡訊通知及專人電話通知更改預約接種時間；若為公司行號超過40人欲同日施打，可協助另外開診。

另外，14天或28天內如有接種不活化疫苗(14天)或活性減毒疫苗(28天)，請暫緩接種COVID-19疫苗。

不活化疫苗包括B型肝炎疫苗、Ａ型肝炎疫苗、白喉破傷風混合疫苗、白喉破傷風性百日咳混合疫苗、注射式小兒麻痺疫苗、ｂ型嗜血桿菌疫苗、流感疫苗、狂犬病疫苗、人類乳突病毒疫苗、多醣體肺炎鏈球菌疫苗、結合型肺炎鏈球菌疫苗、多醣體流行性腦脊髓膜炎疫苗、結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗（MCV4）五合一疫苗（DTaP-IPV-Hib）、六合一疫苗（DTaP-IPV-HepB-Hib）；活性減毒疫苗包括卡介苗、水痘疫苗、MMR、黃熱病疫苗、輪狀病毒疫苗、口服小兒麻痺疫苗、日本腦炎疫苗。

流感疫苗 新冠肺炎 B型肝炎

延伸閱讀

AZ疫苗開放民眾預約接種 部桃線上預約門診立馬額滿

AZ疫苗今起開放自費接種 新竹台大120人預約

AZ自費疫苗今起預約 最貴600元

自費AZ疫苗 開放預約

相關新聞

頭份、竹南地區規畫4處都更區 縣府盼促進都市長遠發展

苗栗縣頭份市、竹南鎮近年來發展快速，但面臨市區部分街道狹窄、建物老舊，及工業區閒置等問題，縣府辦理「竹南頭份都市計畫區都...

AZ疫苗開放自費接種 竹縣東元綜合醫院超過百人預約

新冠肺炎疫苗今起開放有出國需求等民眾預約自費接種，新竹縣的東元綜合醫院為目前縣內唯一可自費接種的醫院，院方表示，自公告開...

AZ疫苗開放民眾預約接種 部桃線上預約門診馬上額滿

AZ疫苗開放有出國需求民眾預約接種，衛福部桃園醫院早上10時線上預約門診系統一開，周三、周五2天門診馬上額滿，預估一診約...

竹縣峨眉國小風雨球場 開放

有123年歷史的新竹縣峨眉國小，日前完成風雨球場改建，讓師生不論豔陽或下雨都能順利進行體育課及戶外活動，非上課時間也開放...

竹市17K海岸單車道整修 啟用

新竹市府陸續整修17公里海岸自行車道、體檢沿線6座橋梁，近期全數完工啟用，改善後的車道平坦舒適，還增綠意，24日將辦活動...

家用垃圾冠6都 桃市：計算標準不一

桃園市人口不是六都最多，一天產生近1300噸家用垃圾卻居六都之首，引發市議員質疑垃圾分類、減量工作未落實，導致焚化需求量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。