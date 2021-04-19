新竹SOGO歡慶10歲 每筆消費捐十元助罕病病友

新竹SOGO百貨即將在4月28日歡慶10歲生日，即日起業者以「愛」為主題規畫一系列活動，邀請店內400多個品牌共同參與，民眾只要在活動期間消費，每一筆業者即捐贈10元至財團法人罕見疾病基金會籌建關西福利家園，助罕病病友有個療癒身心的園地，邀大家共襄盛舉。

新竹SOGO指出，SOGO創立ThanQ俱樂部，每年舉辦百場親子活動DIY、小學堂及互動體驗等，給在地兒童多元的體驗活動。4月24日將邀因早產而全盲的鋼琴俠客「俊豪」到店內演奏，透過美妙的琴聲帶給顧客溫暖與希望，今年也贊助場地給10組高校社團成果發表，無論是兒童或青年都可以在新竹SOGO百貨找到發光的舞台。

另外，今年生日慶第一波來店禮將推出「ThanQ攜帶型保溫瓶」，邀民眾一起響應垃圾減量；第二波來店禮則為「好運鳳梨茶」，支持台灣果農。