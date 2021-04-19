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新竹SOGO歡慶10歲 每筆消費捐十元助罕病病友

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹SOGO百貨生日慶第一波來店禮推出「ThanQ攜帶型保溫瓶」。圖／新竹SOGO提供
新竹SOGO百貨生日慶第一波來店禮推出「ThanQ攜帶型保溫瓶」。圖／新竹SOGO提供

新竹SOGO百貨即將在4月28日歡慶10歲生日，即日起業者以「愛」為主題規畫一系列活動，邀請店內400多個品牌共同參與，民眾只要在活動期間消費，每一筆業者即捐贈10元至財團法人罕見疾病基金會籌建關西福利家園，助罕病病友有個療癒身心的園地，邀大家共襄盛舉。

新竹SOGO指出，SOGO創立ThanQ俱樂部，每年舉辦百場親子活動DIY、小學堂及互動體驗等，給在地兒童多元的體驗活動。4月24日將邀因早產而全盲的鋼琴俠客「俊豪」到店內演奏，透過美妙的琴聲帶給顧客溫暖與希望，今年也贊助場地給10組高校社團成果發表，無論是兒童或青年都可以在新竹SOGO百貨找到發光的舞台。

另外，今年生日慶第一波來店禮將推出「ThanQ攜帶型保溫瓶」，邀民眾一起響應垃圾減量；第二波來店禮則為「好運鳳梨茶」，支持台灣果農。

新竹SOGO表示，今年邀民眾一同歡慶生日，期間民眾參與「萬人十萬步，健康齊步走」活動，完成10天以上達成一萬步挑戰就有機會獲得「快樂購點數一萬點」、「uChair優愜意運動舒眠椅」；4月22日響應世界地球日「SOGO關燈愛地球活動」，將關閉館外招牌與logo燈一小時。

新竹SOGO挺果農，生日慶第二波來店禮送出好運旺來茶。圖／新竹SOGO提供
新竹SOGO挺果農，生日慶第二波來店禮送出好運旺來茶。圖／新竹SOGO提供

SOGO 新竹 罕見疾病

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