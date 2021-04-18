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西半部空品連3日轉差 中市府今晚啟動應變

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
西部空氣連3日轉差，台中市府啟動應變措施。記者陳秋雲/攝影
西部空氣連3日轉差，台中市府啟動應變措施。記者陳秋雲/攝影

根據環保署預報，受東風影響，西半部地區明起連3日空品不良，竹苗以南恐達「橘色提醒」及「紅色警示」等級，台中市政府啟動應變措施。

環保局表示，明日受東北季風影響，中南部地區位在下風處，空氣汙染物不易擴散，中部空品區可能達紅色警示等級。

20日竹苗空品區以南風速逐漸減弱，擴散條件較差，易累積污染物，中部近山區域短時間可能達紅色警示等級。21日環境風場為偏東風，西半部位在背風面，擴散條件不佳，且沿海地區可能產生背風渦旋，汙染物不易擴散，中部近山區域短時間可能達紅色警示等級。

環保局強調，市府持續監控空氣品質狀況，並啟動應變措施，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地及清潔隊加強道路洗掃街作業、加強查核加油站是否有油氣洩漏情形、出動稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局提到，空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，市府將持續監控空品，執行對應等級應變作為，提醒敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，避免戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。欲掌握空品即時狀況，可至「環保局空氣品質監測網」（http://bit.ly/1PYK6fP ) 、「台中市空氣品質預報頻道」(http://bit.ly/3OTtgsr )查詢。

空氣品質 台中市 空氣汙染

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