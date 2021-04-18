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桃園大溪豆干節「豆福宴」畫句點 鄭文燦：大家明年再來玩

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今參加2021大溪豆干節「豆福宴」。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市長鄭文燦今參加2021大溪豆干節「豆福宴」。圖／桃園市觀旅局提供

2021大溪豆干節周末兩天舉辦活動，最後一天的「豆福宴」邀請百位民眾共同手作單人創意豆食套餐，網路一開放報名就額滿。桃園市長鄭文燦今參加活動，和遊客一起製作豆干沙拉、豆干春捲及豆干三明治等創意料理，期盼大溪豆干以更生活化的方式，走進大家日常。

豆福宴取自「豆腐」諧音，參加活動的民眾，每人可得到一份豆干三明治、豆干春捲的材料，並在料理職人帶領下親手製作，搭配獨特的豆乳普洱茶及鹹甜的豆腐乳乳酪球，感受大溪特有的豆食文化。

鄭文燦致詞表示，豆干是大溪代表食品，今年大溪豆干節展現創新思維，不僅有祈福踩街、舞鈴劇團表演等，更規畫「十二食旅」手作DIY課程、豆陣市集、豆夜祭及豆福宴4大亮點活動，未來大溪將舉行「慢食節」，期待結合優質的農特產品及小鎮慢活特色，推廣大溪豐富多元的農特產品。

觀旅局長楊勝評表示，今年大溪豆干節強調體驗觀光，感謝桃園市豆腐商業同業公會、所有豆干及食品業者共襄盛舉，豐富多元的4大亮點活動，吸引大量觀光人潮，其中首次推出的「十二食旅」手作體驗課程，超過200位民眾報名體驗，獲得極大迴響。

上百位遊客踴躍參加2021大溪豆干節「豆福宴」，一起製作豆干沙拉、豆干春捲及豆干三明治等創意料理。圖／桃園市觀旅局提供
上百位遊客踴躍參加2021大溪豆干節「豆福宴」，一起製作豆干沙拉、豆干春捲及豆干三明治等創意料理。圖／桃園市觀旅局提供

創意料理 鄭文燦 大溪豆干

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