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桃園打零工婦唯一機車遭竊 失而復得喜極抱警哭謝
桃園市60歲潘姓婦人靠打零工維生，她昨天騎機車前往蘆竹區五福路某處工地工作，一時疏忽未拔走機車鑰匙，不料下工後發現機車不翼而飛，驚慌向警方報案，警方昨晚循線找到，潘婦驚見機車失而復得，喜極而泣抱著警員痛哭感謝，警方今天表示，機車是潘婦維持生計的唯一交通工具失竊，讓她驚慌不已，看見警方尋回，當下喜極而泣激動抱警痛哭感謝。
警方表示，潘婦平日靠著在建築工地打零工，維持生計，騎車失竊，發現維生唯一的交通工具失竊，驚恐難過，警方據報，立即調閱監視器發現1少年徒步經過，發現機車鑰匙，竟將機車騎乘而去，警方循線在蘆竹區南崁後街，將少年及贓車人贓俱獲，機車送還潘婦，該少年依竊盜罪嫌移送少年法庭審理。
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