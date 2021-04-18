快訊

舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

找到失蹤27天飛官潘穎諄剩頭骨 救難蛙人紅眼眶列隊敬禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京元電中華廠擴廠計畫環評過關 苗栗環保局：隨時可以啟動

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
京元電子股份有限公司苗栗縣竹南鎮中華廠擴廠計畫，最近通過環境影響評估審查。記者范榮達／攝影
京元電子股份有限公司苗栗縣竹南鎮中華廠擴廠計畫，最近通過環境影響評估審查。記者范榮達／攝影

京元電子股份有限公司計畫投入300億元，擴廠竹南分公司中華廠5.5餘公頃，先前完成都市計畫變更乙種工業區，全案最近通過苗栗縣環境影響評估審查委員審查，縣府環保局指出，京元電隨時可以啟動擴廠計畫，營運期間預計引進約300名員工。

京元電竹南鎮中華廠產能接近飽和，毗鄰農業區辦理都市計畫變更乙種工業區，最近完成環評審查，審查結論認為不必進入第二階段環境影響評估，理由包括半徑10公里範圍的相關計畫，評估沒有顯著不利衝突或不相容，此外，租賃既有廠房擴廠，並無施工行為影響環境、居民。

此外，京元電承諾營運期間每年投入至少價值80萬元，可實質改善空氣品質的友善農耕方式（如益菌肥），

提供苗栗縣農民使用；承諾廢（汙）水以最佳處理後，納管至新竹科學園區竹南基地汙水處理廠，其中氨氮必須小於每公升20毫克。

根據京元電中華廠擴廠都市計畫變更案，細部計畫指出，經濟部認定符合「都市計畫工業區毗鄰土地變更處理原則」標準，中華廠是生產主力廠區，考量遷廠不易，且遷廠恐影響當地產業發展，及減少就業機會，規畫原廠周邊擴建廠區，以期有效提升生產效能、擴大產業競爭力、達到聚集規模效益。

細部計畫說，開發經費由京元電自行籌措近300億元，包括土地取得成本約5億元，廠房2棟所需費用50億元，相關設備投入成本243億多元，擬開闢公園兼滯洪池、綠地、停車場用地及道路用地，約需2710萬元，農地變更回饋金1373萬多元。

都市計畫 苗栗縣 新竹

延伸閱讀

東北風挾帶境外汙染物 苗栗市以北空品亮橘燈

北部上午仍受紅害影響 北市環保局啟動空品防制SOP

影／竹南停水第2天住宅火警 15分鐘耗去3500公升用水

京元電3月營收勁揚10% 創高

相關新聞

京元電中華廠擴廠計畫環評過關 苗栗環保局：隨時可以啟動

京元電子股份有限公司計畫投入300億元，擴廠竹南分公司中華廠5.5餘公頃，先前完成都市計畫變更乙種工業區，全案最近通過苗...

突破強盜殺人犯心防立功 桃警錄取警大進修圓夢

桃園市警局桃園分局偵查隊偵查佐吳家鳴上月承辦在強盜殺人案，專案小組迅速破案，吳突破嫌犯心防坦承犯案立功，他在偵查隊辦案1...

天空灰濛濛 新竹空氣品質拉警報

新竹民眾今天外出可感受到空氣品質相當糟，天空灰濛濛；根據環保署空氣品質監測網數據顯示，今天新竹市空氣品質指標AQI達到1...

魏海敏竹縣演出唯一場次 昨錯過可到文化局看特展

台積心築藝術季今年聚焦在女性藝術家，以「她的舞台」為主題，推出超過30場藝文展演，其中京劇大師魏海敏以獨角方式演出的當代...

影／乾旱薑母島水路中斷 居民挑擔荒路前行

石門水庫水位持續下降，一旁的阿姆坪碼頭河床乾枯，讓薑母島住戶直呼船根本沒辦法行駛，對外交通幾乎中斷，而水路難行，公路通往...

新竹也可吃到北海道牛奶玉米！在地無毒耕作甜度高

新竹市在地小農溫敏鴻與堂兄弟溫敏鎰、溫敏仲等人歷經7至8年研發及技術栽種，引進日本北海道牛奶玉米品種，利用友善耕作遵守自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。