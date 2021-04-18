京元電中華廠擴廠計畫環評過關 苗栗環保局：隨時可以啟動

京元電子股份有限公司計畫投入300億元，擴廠竹南分公司中華廠5.5餘公頃，先前完成都市計畫變更乙種工業區，全案最近通過苗栗縣環境影響評估審查委員審查，縣府環保局指出，京元電隨時可以啟動擴廠計畫，營運期間預計引進約300名員工。

京元電竹南鎮中華廠產能接近飽和，毗鄰農業區辦理都市計畫變更乙種工業區，最近完成環評審查，審查結論認為不必進入第二階段環境影響評估，理由包括半徑10公里範圍的相關計畫，評估沒有顯著不利衝突或不相容，此外，租賃既有廠房擴廠，並無施工行為影響環境、居民。

此外，京元電承諾營運期間每年投入至少價值80萬元，可實質改善空氣品質的友善農耕方式（如益菌肥），

提供苗栗縣農民使用；承諾廢（汙）水以最佳處理後，納管至新竹科學園區竹南基地汙水處理廠，其中氨氮必須小於每公升20毫克。

根據京元電中華廠擴廠都市計畫變更案，細部計畫指出，經濟部認定符合「都市計畫工業區毗鄰土地變更處理原則」標準，中華廠是生產主力廠區，考量遷廠不易，且遷廠恐影響當地產業發展，及減少就業機會，規畫原廠周邊擴建廠區，以期有效提升生產效能、擴大產業競爭力、達到聚集規模效益。

細部計畫說，開發經費由京元電自行籌措近300億元，包括土地取得成本約5億元，廠房2棟所需費用50億元，相關設備投入成本243億多元，擬開闢公園兼滯洪池、綠地、停車場用地及道路用地，約需2710萬元，農地變更回饋金1373萬多元。