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魏海敏竹縣演出唯一場次 昨錯過可到文化局看特展
台積心築藝術季今年聚焦在女性藝術家，以「她的舞台」為主題，推出超過30場藝文展演，其中京劇大師魏海敏以獨角方式演出的當代戲劇「千年舞台，我卻沒怎麼活過」，昨天晚上在新竹縣政府文化局演藝廳登場，是竹縣唯一的場次，現場座無虛席。
文化局表示，錯過演出的民眾不必失望，可把握機會到文化局美術館參觀魏海敏舞台故事特展「魏‧來時／魏‧來路」，展出時間至4月25日。
該節目由國家表演藝術中心國家兩廳院製作，特別邀請新加坡國際知名導演王景生、知名攝影師張照堂、影像藝術家陳界仁等人合作，將魏海敏表演生涯中的6個經典角色及她自身的故事融合。
縣長楊文科與夫人甘秀美也到場欣賞，楊文科大力稱讚表演精彩，讓觀眾沉浸在戲劇張力中，戲中「我的一支劍，能擋百萬兵」、「我這一生就是要問，一個真」等句子，令人印象十分深刻，在戲末那句「人生的功課就是要自己修煉」，更讓整齣戲有了一個精采的總結，也期待未來有更多優質國際級表演到新竹縣演出。
文化局表示，台積心築藝術季由魏海敏舞台故事特展「魏‧來時／魏‧來路」揭開序幕，即日起至4月25日在美術館展出，透過文字、多元影音互動、台前幕後戲服物件展現，回顧魏海敏的戲曲生涯發展，以及她個人與台灣京劇藝術發展的歷程。
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