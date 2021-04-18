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影／乾旱薑母島水路中斷 居民挑擔荒路前行

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
石門水庫水位持續下降，一旁的阿姆坪碼頭河床乾枯。圖／讀者提供
石門水庫水位持續下降，一旁的阿姆坪碼頭河床乾枯。圖／讀者提供

石門水庫水位持續下降，一旁的阿姆坪碼頭河床乾枯，讓薑母島住戶直呼船根本沒辦法行駛，對外交通幾乎中斷，而水路難行，公路通往山路一樣坎坷，產業道路愈開路愈小條，最後得下車走在陡峭的斜坡上，老人家體力無法負荷，宛如困在孤島。

島上居民呂學賢描述，整個阿姆坪都已乾涸，僅剩下零星的堰塞湖。劉姓居民說，現在進出薑母島的水路中斷，只能從後山出入，車子走台七線從大溪往復興方向，有一條產業道路，但開車只能行駛4公里，就必須下車走在竹林遍布的叢林中。

他形容，這條路上時而平緩、時而陡峭，走在斜度達60、70度的陡坡上，單趟路程約1至2小時，體力負荷大，島上70至90歲的長者沒辦法承受，「這段時間如果身體不舒服怎麼辦？」

居民常住薑母島數十年，有些長輩暫時搬出和子女同住，但過沒幾天就眷念家鄉，而不願撤離的居民進出受阻，必須靠年輕人走山路外出補貨，再背上好幾公斤的食物回家。桃園現階段全面減壓供水，不過薑母島的居民早已改用山泉水苦撐，如果食物不夠，就到附近砍一些竹筍來吃。

草地上大大的SOS求救信號猶在，劉姓居民大嘆，「回家的路真的好難」，他說居民考慮再度用耕耘機在草地寫字，這次他們想說：「誰能給我一條回家的路。」

石門水庫船艇業受水情影響，桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長張德傑表示，目前遊艇仍可行駛到石秀灣區域，但狀況若沒改善，可能到5月中船艇就無法行駛；石門水庫遊艇採排班制，有些船主認為1天排班下來僅1至2趟，乾脆不排班，而排班的會員每個月所得僅1萬元，生計大受影響。

石門水庫截至18日中午12點水位為220.65公尺（滿水位245公尺），蓄水量5160萬噸，蓄水率降至26.2%。

石門水庫水位持續下降，一旁的阿姆坪碼頭河床乾枯。圖／讀者提供
石門水庫水位持續下降，一旁的阿姆坪碼頭河床乾枯。圖／讀者提供
阿姆坪碼頭河床乾枯，薑母島住戶只能往後山爬才能出入。圖／讀者提供
阿姆坪碼頭河床乾枯，薑母島住戶只能往後山爬才能出入。圖／讀者提供

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